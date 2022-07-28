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頻越海峽中線挑釁 陸國防部：行動是最有力的語言

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸國防部新聞發言人吳謙。（取自大陸國防部微信公眾號）
大陸國防部新聞發言人吳謙。（取自大陸國防部微信公眾號）

針對解放軍軍機多次越過海峽中線，大陸國防部新聞發言人吳謙在28日下午例行記者會中重申，兩岸之間不存在所謂的「海峽中線」。吳謙並說，「行動是最有力的語言」。對於台獨分裂行徑和外部勢力干涉，解放軍絕不姑息，堅決反制。

吳謙表示，台灣是中國的一部分，兩岸之間根本不存在所謂的「海峽中線」。當前，台海形勢緊張動盪的根源是台獨勢力和外部勢力勾連作亂。破壞台海和平穩定的恰恰是不斷「謀獨挑釁」的民進黨當局，恰恰是企圖「以台遏華」的外部勢力。

他強調，對於台獨分裂行徑和外部勢力干涉，解放軍絕不姑息，堅決反制。「行動是最有力的語言」。有關方面要學會適應，學會反思，更重要的是學會懸崖勒馬。

針對美國眾議院日前通過「2023年國防授權法案」，重申所美國對台灣國防的支持，表達美軍有權與台灣進行聯合演習並邀請台灣參加「環太軍演」等等，吳謙重申，「台灣是中國的台灣」，台灣問題純屬中國內政，不容美方干涉。

他指出，一段時間以來，美方說一套、做一套，一方面說堅持一個中國政策，不支持台獨；一方面強化與台灣的「軍政勾連」，出台售台武器計劃，這種玩火行徑非常危險，將嚴重衝擊中美兩國兩軍關係，嚴重危害台海地區和平穩定，嚴重推高中美軍事對抗風險。

吳謙說，統一祖國、制止分裂，是中國人民解放軍的神聖使命。「我們將一如既往，對台獨零容忍，打台獨不手軟，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

吳謙在記者會中還指出，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，中方重視兩軍關係，「但我們對發展兩軍關係是有原則的，那就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯」。

他表示，對於美方的一些表態，中方聽其言，更會觀其行。美方一些人抱守錯誤對華認知，執意對華全方位遏制打壓，中方決不會聽之任之，理所當然予以堅決反制。

台獨 解放軍 海峽中線

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