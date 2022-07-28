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中國國防部：不會任由域外勢力把亞太搞亂

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸擾雷艦在南海實彈演習。取自央視軍事
大陸擾雷艦在南海實彈演習。取自央視軍事

面對美國軍方多次示警共軍威脅，以及北約在馬德里峰會後，將中國大陸定位為「對北約的系統性挑戰」，中國大陸國防部發言人吳謙28日表示，中方不會任由域外勢力把亞太搞亂，並指中國軍隊的發展壯大，是沒有任何勢力能夠阻擋的。

對於北約將中國大陸定位為系統性風險，吳謙說，北約新戰略概念檔案顛倒黑白、鼓動對抗，對中國正常的軍事發展和國防政策說三道四、橫加指責。中方堅決反對。

他接著強調，中國堅持走和平發展道路，並稱中國軍隊的建設是維護國家主權、安全、發展利益的客觀要求，也是維護世界和平穩定、提供更多國際公共安全產品的現實需要。

他反批北約成立以來到處發動和參與戰爭，本質上就是一部「戰爭機器」，是美國推行霸權的「軍事工具」，是世界和平穩定的「系統性挑戰」。

吳謙說，中國任人欺淩的時代已經一去不復返了，要求北約停止編造謊言，停止挑動陣營對抗，停止製造緊張局勢。他強調，中方將堅定維護自身主權、安全和發展利益，不會任由域外勢力把亞太搞亂。

至於美國國防部長奧斯丁、美軍參謀長聯席會議主席麥利示警中國軍隊的威脅，吳謙也回應，散佈所謂「中國軍事威脅論」，是美方一些人長期以來的慣用伎倆，目的一是透過炒作威脅為自身軍力發展找藉口，二是抹黑中國形象，服務其對華遏制打壓的戰略目的。

吳謙指稱，中方當然不會因為美方的誣衊抹黑而放棄自身發展的權利，並指「中國軍隊的發展壯大，是不以他人意志為轉移的，是沒有任何勢力能夠阻擋的。」

國軍 北約

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