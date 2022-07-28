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才落選廿大黨代表 中紀委就通報工信部長肖亞慶被查

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸工信部長肖亞慶。（新華網）
大陸工信部長肖亞慶。（新華網）

中共中紀委今天（28日）下午通報，工業和資訊化部黨組書記、部長肖亞慶涉嫌違紀違法，目前正在接受中央紀委國家監委審查調查。這是近年來被查的大陸正部長級官員大老虎。

港媒星島日報今天才報導，肖亞慶昨天落選廿大黨代表，今天就中共中央就證實他已落馬被查。

星島日報稱，大陸官方昨天公佈中央和國家機關選舉產生出席中共二十大代表名單，共293名，幾乎所有中央部委一把手都當選二十大代表，獨缺近日不利傳言纏身的工信部部長肖亞慶。

央視新聞聯播畫面顯示，肖亞慶也缺席省部級主要領導幹部專題研討班，更加引發外界各種猜測。

今年63歲的肖亞慶畢業於中南礦冶學院，曾任西南鋁業首任董事長，2004年出任中國鋁業公司總經理、黨組書記，後來擔任國務院副秘書長，2016年出任國務院國有資產監督管理委員會主任，晉升為正部級，三年後改任國家市場監督管理總局局長，2020年調任工信部部長。

中共 國務院

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