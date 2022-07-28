美軍指控頻繁攔截機艦 陸國防部：美國挑釁在先

美軍參謀首長聯席會議主席密利日前表示，最近五年來，解放軍的軍機和艦船頻繁攔截美軍及其盟友、引起不安全的互動，情況難以接受。大陸國防部發言人吳謙表示，根源在於美軍的長時間、高強度對中國的挑釁行動。

密利日前表示，中國軍隊在過去五年中變得「更咄咄逼人和具有危險性」。他說，中國軍隊所傳達的資訊是，不論是從空中還是海上，（他們）在這個特定地區正變得明顯更加咄咄逼人。

他稱，中國飛機和艦船在太平洋地區對美國及其在內的夥伴的軍事力量進行攔截的次數明顯增加，這些夥伴包括加拿大、澳大利亞、日本、菲律賓和越南，而「不安全互動」次數也以相似的比例增加。

大陸國防部發言人吳謙今天在國防部例行記者會上回應指出，其根源在於美方在中國當面海空域長時間、大範圍、高強度的抵近偵察滋擾和針對性極強的軍事演訓等侵權挑釁行動。

中方對此堅決反對，並採取有理有力、安全專業的措施予以堅決應對。中方要求美方停止侵權挑釁，對一線兵力嚴加管束，杜絕意外事件發生。

他說，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，中方重視兩軍關係，但中方對發展兩軍關係是有原則的，那就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。對於美方的一些表態，中方聽其言，更會觀其行。美方一些人抱守錯誤對華認知，執意對華全方位遏制打壓，中方絕不會聽之任之，理所當然予以堅決反制。

另據美國海軍協會網站報導，美國防部印太安全事務助理部長伊利．萊特納7月26日表示，中國人民解放軍空軍的「挑釁行為」正日益頻繁，比如在國際水域驅逐澳大利亞巡邏機，逼迫加拿大巡邏機改變航線等等。這種行為已經是中國制定的模式和政策，而不是飛行員的個人行為。