陸駐美大使：若有人試圖把台灣分裂出去 解放軍將採有力措施

中國大陸因新冠疫情導致經濟走緩，迫使政府投資大規模的基礎建設以刺激經濟成長，其中將中國的兩大工程長江三峽大壩和「南水北調」連接起來的「引江補漢」輸水隧道工程，將把三峽大壩的水運送到北京，可促進糧食生產和經濟，堪稱內部報酬率很高的投資。

2022-07-28 10:36