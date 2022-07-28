美航母雷根號再進南海 解放軍南部戰區實彈軍演
美眾議長波洛西訪台未定之際，美軍雷根號航母打擊群再度進入南海。廣東海事局今天（28日）上午發布航行警告，南海部分海域29日至30日進行軍事演習。
南海戰略態勢感知計畫稱，雷根號航母在結束對新加坡的港口訪問後26日晚再次進入南海，編隊序列包括「雷根」號航母、「希金斯」號導彈驅逐艦、「安提坦」號導彈巡洋艦和「蒂皮卡諾」號補給船。
另據中國海事局網站消息，廣東海事局28日上午發佈航行警告，在南海部分海域（瓊州海峽以西），7月29日至30日，每天7時至14時和19時至23時，進行軍事訓練。
解放軍近來軍演頻仍，解放軍報今天（28日）報導隸屬於南部戰區的第74集團軍某旅防空營近日展開來自海上威脅的防空實彈射擊演練。報導公布包括防空飛彈實彈射擊，戰車射擊、雷達搜索等照片。
報導稱，因受海面雜波信號影響，雷達丟失目標。指揮員命令車組啟動抗干擾措施。一番鬥智鬥勇後，目標再次被捕獲。“發射！”一聲令下，導彈拖著長長的尾焰劃破海天，直刺目標。
另，「敵無人機」將抵近偵察，高炮分隊在機動途中接到「敵情」通報，指揮員迅速組織官兵搶佔陣地。各戰車迅即調轉炮口直指「敵機」來襲方向，火炮齊射，彈幕交織，目標被密集火力擊毀。
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