大陸工信部部長肖亞慶 「落選」二十大代表引關注

大陸官方昨天公布中央和國家機關選舉產生出席中共二十大代表名單，共293名，幾乎所有中央部委一把手都當選二十大代表，獨缺近日不利傳言纏身的工信部部長肖亞慶。國務院港澳辦安全事務司司長王振民當選二十大代表，成為港澳辦唯一黨代表。

星島日報報導，中共二十大黨代表名額共約2,300名，由全大陸38個選舉單位選舉產生，除了31個省，中央和國家機關也是選舉單位之一。官方公布的名單顯示，幾乎所有中央部委一把手都是二十大代表，獨缺工信部部長肖亞慶。

央視新聞聯播畫面顯示，肖亞慶也缺席省部級主要領導幹部專題研討班，更加引發外界各種猜測。

63歲的肖亞慶畢業於中南礦冶學院，曾任西南鋁業首任董事長，2004年出任中國鋁業公司總經理、黨組書記，任內使得中國鋁業不斷的發展壯大，後來擔任國務院副秘書長，2016年出任國務院國有資產監督管理委員會主任，晉升為正部級，三年後改任國家市場監督管理總局局長，2020年調任工信部部長。

大陸外交部有多人當選二十大代表，包括外交部長王毅、黨委書記齊玉、副外長馬朝旭、駐美大使秦剛、外長助理華春瑩。公安部當選黨代表的包括部長王小洪，副部長許甘露、亓延軍，紀檢組長孫新陽、政治部主任馮延。

與台灣有關的大陸國台辦主任劉結一、副主任陳元豐，當選為二十大代表。