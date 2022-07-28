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陸「重」大突破 力箭一號升空

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
力箭一號運載火箭27日在大陸酒泉衛星發射中心順利首飛升空，並將六顆衛星送入預定軌道。（中新社）
力箭一號運載火箭27日在大陸酒泉衛星發射中心順利首飛升空，並將六顆衛星送入預定軌道。（中新社）

號稱中國大陸起飛重量最大的固體火箭「力箭一號」，27日在酒泉發射中心成功首飛，並搭載了6枚衛星升空。

據大陸央視新聞報導，力箭一號此次首飛，搭載了太空新技術試驗衛星、軌道大氣密度探測試驗衛星、低軌道量子金鑰分發試驗衛星、電磁組裝試驗雙星和南粵科學星等6顆衛星，該運載火箭是大陸中科院自主研製的一型固體運載火箭，其搭載發射的6顆衛星用於開展空間探測、大氣密度探測等相關技術驗證及試驗應用。

此前，力箭一號曾在2021年底於山東海陽試驗，據海陽發布消息，當時煙台市推進航太產業發展指揮部辦公室副主任孫嗣文介紹，「力箭一號」運載火箭是中科宇航參與研製的首款四級固體運載火箭，也是目前大陸起飛量級最大的固體運載火箭。它具有發射方式靈活、快速的特點，主要用於太陽同步軌道和其他近地軌道中小型航太器的單星和多星組合發射。

根據公開資料，力箭一號（ZK-1A）是中科宇航研製，起飛重量為135噸，為無助推型號，近地軌道運載能力約為2噸，其中700公里SSO軌道運力為1.33噸，不僅遠超過大陸內部其他型號，也超過了美國米諾陶4火箭的1.1噸和歐洲織女星火箭的1.5噸。

火箭 太空 中科院

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