聯合國人權事務委員會: 香港應廢除國安法

（德國之聲中文網）聯合國人權事務委員會副主席克裡斯托弗·阿裡夫·布爾坎（Christopher Arif Bulkan）本周三向記者表示，"委員會敦促香港采取行動，廢除國安法，與此同時，也避免采用該法。"

該委員會成員表示，希望該法能獲修改，有跡象表明，香港政府正在考慮制定新的國家安全立法。

布爾坎說，"我們必須抱有希望，希望他們將履行承諾。解決其中一個關鍵的缺陷（缺乏公眾咨詢）。"

這是該聯合國獨立機構自2020年以來首次提出這樣的建議。

該委員會補充說，自2020年頒布以來，該法已導致200多人被逮捕，其中包括12名未成年人。根據"一國兩制"方案，香港1997年回歸中國。共產黨承諾保證香港"一國兩制、高度自治、港人治港、現有的資本主義生活方式五十年不變"。港區國安法的批評者認為，香港的自治權正在迅速被削弱。

本月初，香港政制及內地事務局局長曾國衛（Erick Tsang）通過視頻連線告訴聯合國人權事務委員會，他的政府 "堅定地致力於保護人權"，包括《公民政治權利國際公約》規定的權利。但他補充說，這些權利也可以被限制，以保障國家安全。

中國2020年6月將國家安全法強加給香港，沒有經過任何地方立法或協商程序，如顛覆國家政權罪可判處終身監禁。香港嚴厲的國安法也反映了中國大陸的情況。過去十年裡，中國領導人習近平對異議人士進行了嚴厲的鎮壓，在全國範圍內監禁批評者和維權人士。

（路透社）

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