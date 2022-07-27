美議員指中共長期滲透美國聯準會？陸外交部：病得不輕

近期美國參議員發布中共試圖滲透美國聯準會（FED）的報告，大陸外交部27日對此回應稱，「美方一些政客得了中國恐懼症、被迫害妄想症，而且病得不輕」。

據大陸央視新聞報導，27日下午大陸外交部發言人趙立堅指出，這份報告是「由少數共和黨議員惡意炮製的政治謊言，毫無事實依據。美方一些政客恐怕是得了『中國恐懼症』、『被迫害妄想症』，而且看來病得還不輕」。

趙立堅並指出，「我們注意到聯準會方面已經就此致信有關議員，對該報告內容表達質疑和不滿，這充分說明了這份報告的素質」。

此前，美國參議院國土安全暨政府事務委員會的共和黨議員26日發布報告，指出中共的「黑手」早已伸進美國聯準會，時間長達十年以上，長期試圖拉攏美國聯準會的經濟學家，藉此獲取機密的聯準會決策資訊。不過，聯準會立即駁斥該報告「不公正、無事實根據且未經查核證明」，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）致函委員會共和黨籍首席議員波特曼（Rob Portman），強調「報告當中斷言與暗示的內容」令他深感疑慮。