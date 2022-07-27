北京不點名批美：將跟東協共同抵制「南海惡劣行徑」

美國官員近期表示，中共在南海的挑釁行為有上升趨勢，加上共軍「不安全、不專業」行為增加，導致區域不穩。大陸外交部對此回應稱，「南海不是域外大國博弈的競技場」，將跟東協國家合作「共同抵制在南海搞各種搗亂、破壞的惡劣行徑」，並繼續把南海主動權掌握在地區國家手中，排除域外勢力干擾。

據大陸央視新聞報導，大陸外交部發言人趙立堅27日下午指出，美方官員有關南海的表態「完全是顛倒黑白」，他強調南海是地區國家共同的家園，維護南海和平穩定是中國大陸和東協國家的共同訴求。

趙立堅表示，「不久前，中國同東協國家一起隆重紀念『南海各方行為宣言』簽署20周年，同意繼續全面有效落實宣言，積極推進『南海行為準則』磋商，共同維護好南海及本地區的和平穩定大局」。

他還指出，北京已清醒地認識到今天的南海並非風平浪靜，「個別域外大國為維護自身霸權，不遠萬里不斷加大對南海軍事力量投入，在南海周圍建立多個部署進攻性武器的軍事基地，派航母、戰略轟炸機等等，軍艦、軍機頻繁進入南海，並夥同域外盟友到南海『秀肌肉』，這些在南海橫行滋事的國家，才真正是地區和平穩定的威脅」。

趙立堅強調，「南海不是域外大國博弈的競技場」，大陸跟東協國家將進一步加強合作，「共同抵制在南海搞各種搗亂、破壞的惡劣行徑，也將繼續把解決南海問題的主動權和主導權掌握在地區國家自己手中，排除域外勢力干擾，全面有效落實宣言，持續推進準則磋商」。

此前，美國國務院負責東亞事務的助卿幫辦朴正（Jung Pak）26日表示，中共對南海聲索國以及其他在該地區進行合法活動的國家的挑釁行為呈明顯上升趨勢，導致地區局勢不穩，威脅南海各國權益；美國負責印太安全的助理防長拉特納（Ely Ratner）也稱，共軍艦機近期在南海「不安全、不專業的行為」陡增，威脅美軍以及在該地區活動的盟軍。