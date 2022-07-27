陸外交部：波洛西訪台後果完全由美方承擔

面對美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，軍方可提供必要措施確保美國眾議院議長波洛西訪台時的安全，中國大陸外交部發言人趙立堅27日再次警告美方，若一意孤行，挑戰中方底線，必將遭到堅決反制，並指引發的後果將完全由美方承擔。

波洛西擬於8月訪台，消息一出後，中共黨媒環球時報特約評論員胡錫進喊話，解放軍機可隨波洛西搭乘的飛機飛入台灣上空，大陸國防部也表態，「中國軍隊不會坐視不管。」

對此，美聯社報導，正在印太地區訪問的密利說，若波洛西議長或任何人決定出訪，並提出軍事協助請求，軍方都將提供必要措施確保行程的安全；同時，還有美國官員表示，軍方將增加在亞太地區的軍事活動。

在美方未明顯改變心意下，大陸外交部發言人趙立堅27日再次示警，他說，我們已經多次表明堅決反對波洛西眾議長訪台的嚴正立場。如果美方一意孤行，挑戰中方底線，必將遭到堅決反制，由此引起的一切後果完全由美方承擔。

在此之前，趙立堅也多次重申上述立場，且他曾在25日的記者會上，對於媒體追問，中方是否發出比以往「更為嚴厲」的警告時回應稱，「我想你的理解是正確的。」