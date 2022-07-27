美眾議院議長傳訪台 陸大使警告：挑戰中方底線必採有力措施

美國眾議院議長波洛西據傳可能在8月訪問台灣，北京當局已連日發出嚴厲警告。大陸駐美大使秦剛26晚間在慶祝解放軍建軍95周年招待會上，再度不點名發出警告稱，「如果有人執意挑戰中方底線，中國軍隊必將採取堅決有力措施」。

大陸駐美國大使館26日晚間舉行招待會，慶祝中國人民解放軍建軍95周年。8月1日是中國人民解放軍建軍紀念日。根據大陸駐美國大使館官網消息，秦剛在招待會上發表講話，美國軍方和國務院官員、各國駐美使團、武官團以及部分華人華僑代表約300人出席。

秦剛表示，95年來，在中國共產黨領導下，人民軍隊為人民解放、國家獨立、民族復興作出了卓越貢獻。中國堅定走和平發展道路，奉行防禦性國防政策。中國軍隊始終是世界和平的維護者和貢獻者。中國自建國以來從未主動挑起任何一場戰爭和衝突，沒有侵占過別國一寸土地。

秦剛說，今年是美國前總統尼克森訪華50周年。50年前，中美兩國老一輩領導人以非凡的智慧和遠見，打開中美交往的大門。50年後的今天，中美關係再次走到新的十字路口。

他指出，中美要共同探索不同社會制度、不同發展道路、不同歷史文明的兩個大國在這個星球上和平共處之道。大陸國家主席習近平和美國總統拜登一致同意，中美雙方應相互尊重、和平共處，加強溝通，以建設性方式管控分歧，防止衝突，增進合作，推動中美關係重回健康發展軌道。

秦剛並重申，台灣問題一直是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。中國政府珍視台海和平穩定，願盡最大努力實現國家和平統一，但台獨分裂勢力及其活動對台海和平穩定構成最大威脅。「如果有人試圖把台灣從中國分裂出去，如果有人執意挑戰中方底線，中國軍隊必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整」。

但秦剛同時指出，保持中美兩軍關係穩定對中美關係至關重要。今年4月以來，兩軍高層三次通話與會晤，為下步交往奠定良好基礎。希望雙方共同努力，加強溝通交流，增進軍事互信，管控風險危機，推進反恐維和、軍事醫學、軍事環保等共同利益領域的合作，為推動兩國兩軍關係穩定發展作出積極努力。