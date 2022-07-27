陸祭奠網站「孝愛之家」供奉日本戰犯 已被關閉整頓

繼南京玄奘寺供奉四名南京大屠殺日本戰犯遭官方嚴厲懲處後，如今再爆出重慶有祭奠網站也供奉日本戰犯，對此當地官方表示將嚴肅查處。

據「重慶發布」微信公眾號27日消息，重慶市萬州區發布通報稱，祭奠網站「孝愛之家」出現日本侵華戰犯的網路祭奠頁面，萬州區網信、公安部門高度重視，立即介入調查處置，目前該網站已被關閉整頓。通報稱，該網站公司2021年從市外遷至萬州，對祭奠的上傳人，已通報有關省市進行核查，相關部門將會依法依規嚴肅查處。

此外，孝愛之家也發布公告致歉，稱由於疏於管理，導致孝愛之家網站存在祭奠侵華日軍戰犯網頁，「我們真誠向同胞們致歉」。

公告強調，2014、2015年有外省網友上傳祭奠日軍侵華戰犯網頁，「侵華日軍罪刑累累、罄竹難書，歷史不容背叛，由於我們疏忽，嚴重傷害了民族感情，我們深感痛心自責，再次向同胞們致歉」。

據大陸網傳圖片，孝愛之家祭奠網站曾出現「岡村寧次」紀念館，岡村寧次是抗戰後期日軍侵華總司令，指揮諸多對國軍發起的大型會戰。

此前對於南京玄奘寺事件，大陸國家宗教事務局已經公告，要求各地加大對宗教活動場所、宗教院校、宗教團體的督導巡查力度，指導宗教團體健全規章制度，支持宗教界全面從嚴治教，切實提高自我教育、自我管理、自我約束的水平，大陸各地佛教協會、地方政府已經開展對供奉牌位的清查。