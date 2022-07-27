中國學者：裴洛西若訪台 進犯東沙是選項

美國聯邦眾議院議長裴洛西傳8月訪台，北京當局與解放軍紛紛撂狠話恫嚇，中國學者指出，北京有相當多手段可阻止裴洛西，包括藉演習宣布台灣海峽為禁航區，而進犯東沙群島也是選項之一。

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，上海政法學院政治學系教授倪樂雄表示，解放軍與美軍的軍事科技差距日益縮小，以致中共領導人更加咄咄逼人，並且更容不下美方的挑釁與挑戰。

他說：「北京有相當多的手段可使裴洛西（NancyPelosi）放棄她的出訪計畫，若她堅持訪台，就軍事手段的選項而言，像是解放軍可能藉軍演，宣布台灣海峽附近為禁航區，迫使她的專機繞道。」

倪樂雄另指出，其他的軍事手段包括，可能進犯位於南海的東沙群島。

東沙群島是中華民國台灣的領土，與解放軍的南部戰區相距約300公里，卻與位於南台灣高雄的軍港相距逾400公里。

南華早報的報導另引述軍方消息來源透露，裴洛西訪台可能與解放軍慶祝八一建軍節撞期，屆時解放軍可能在台灣附近策動軍演，並調派數量更多的戰艦與軍用機。

不具名消息來源說：「軍方可能會部署相當多的戰艦與軍用機巡弋台灣海峽與台灣東海岸，因美軍可能打算讓裴洛西登艦，從位於（日本）沖繩的美軍基地出發抵達台灣。」

北京的軍事專家李杰則說，裴洛西訪台勢必凸顯爆發軍事衝突的風險。

他表示，裴洛西訪台將增加解放軍與美軍因台灣而導致軍事衝突風險，因中國已非當年的吳下阿蒙。

李杰的說法是指1990年代中期台海第3次危機期間，當時美國派兩支航艦打擊群，嚇阻解放軍的飛彈試射演變為武力犯台。

他說：「美軍宣稱，若有必要，他們可能調派航艦護航裴洛西，但現今中國也有兩艘現役航艦，對於任何一方而言，在這個航道部署巨型船艦都太冒險了。」

北京智庫遠望軍事科技研究所研究員周晨鳴表示，儘管已向美方示警裴洛西訪台構成的風險，不過過去數月，解放軍並未感受到來自美方的尊重。

他說：「耗費數月致力於阻止裴洛西訪台後，軍方非常不滿，因他們覺得並未獲得美方對等的尊重。」

不過倪樂雄另指出，動到軍事畢竟是最不得以的手段，而北京仍傾向以外交斡旋說服美國，使裴洛西取消訪台行。

他說：「舉例來說，由於中國至今仍不願對俄侵烏加入國際制裁的行列，藉由出售令美國感到不滿的物資，北京可以大打俄羅斯牌。」