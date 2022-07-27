共軍「絕不坐視」波洛西訪台 官媒：警告每次都更嚴厲

美國眾議院議長波洛西訪台問題，近期成為美中台三方最激烈的矛盾，繼共軍表示絕不會坐視之後，有大陸官媒指出，近期北京的警告一次比一次嚴厲，並引述分析稱，共軍可能可以在台灣東部進行針對性演練，甚至時間涵蓋波洛西訪台期間。

共青團北京市委機關報「北京青年報」旗下「政知見」26日深夜刊文指出，大陸國防部對於波洛西（Nancy Pelosi）訪台所回應的「絕不會坐視不管」，是比以往都要嚴厲的警告。文章梳理7月19日已降北京每次回應波洛西訪台議題的用語，稱「每次的回應都比上一次要嚴厲許多」。

如大陸外交部19日稱「必將採取堅決有力措施」、21日稱「我們說到做到」、25日稱「我們正嚴陣以待」、再到大陸國防部26日回應「中國軍隊絕不會坐視不管」。

文章強調，北京早就明確說過，「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，其核心是一個中國。這是中美雙方達成的政治共識。沒有這個共識，中美兩國不可能接觸，不可能建交，中美關係也不可能發展」。

文章並表示，北京也明確向美方說過，「台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。台灣問題純屬中國內政。中方捍衛自身主權安全利益的決心堅定不移，在台灣問題上沒有任何妥協退讓空間」。

對於共軍可能的因應，文章稱，5月和6月，共軍東部戰區分多次就實兵演練、戰備警巡等在台島周邊的活動進行了主動通報，「活動次數近年同期最多」，通報中還首次提及了共軍演練區域囊括「台島以東」。文章解讀，「台島東南方向的巴士海峽，是從西太平洋進出台海的要道，對該通道的控制、封鎖，具有極大戰略價值」。

同時，文章引述大陸軍事專家宋忠平說法指出，如果波洛西「執意竄訪台灣，此次我們還可以在台島以東進行針對性演練，並將演練時間覆蓋波洛西所謂『訪問』的時間」，就此文章強調，「勿謂言之不預」。