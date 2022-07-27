炫富還稱「省領導遞菸」 國企打臉員工、官媒籲清查

近日大陸江西省國企「江西國控集團」員工周劼所發的一系列炫富文章，遭到輿論熱議，目前該集團已發布通報稱，周父的晉升符合有關規定，也提到周劼所謂「20萬一斤茶葉」、「省領導遞菸」都不是事實，不過周劼與父母名下也共有六套房子、兩間商鋪。同時也有官媒呼籲，以此事為契機進一步清查當地幹部與官場問題。

「江西國控集團」27日凌晨發布通報，稱1994年出生的周劼，原係該公司股權管理部員工，現已停職接受調查，其父親現任江西省綜合交通運輸事業發展中心貨運物流處四級調研員，其大伯、三伯也確係官員，退休前分別是江西省高速集團黨委書記、省交通設計院黨委副書記。

另外，通報指出，周劼本人及父母名下共計住房6套、總面積705平方公尺（約為213.3坪），在2006年至2022年間先後購得，購入總價654.7556萬元（約合台幣2,900萬元）；商鋪2個、總面積約82.71平方公尺（約為25坪）、購入總價191.16萬元（約合台幣847萬元）。

對於「省領導遞菸」，通報則稱，這是出於他個人炫耀，不存在某省領導給他遞香煙的事情，另外高價茶葉一事，則經由向周劼經常到的綠湖豪城某茶葉店店主介紹，該店自營業以來價格最高的茶葉不超過一斤6,800元（約合台幣3萬元）。

此事在大陸輿論掀起熱議，官媒人民日報海外版旗下「俠客島」26日晚間發文呼籲別放過「嚴世蕃」。因為周劼曾將他與父親比擬為明代嘉靖時期巨貪嚴嵩、嚴世蕃父子。

俠客島並撰文表示，此事引發輿論高度關注，還因為周劼朋友圈透出的由權力編織的「關係網絡」，即幹部提拔要請客吃飯打招呼、不喝高檔茶葉、抽內供煙就沒法進「圈子」。

文章質疑，這些被紀律明文禁止的行為，竟然仍在大行其道，很明顯，公眾對於靠裙帶關係、權力網路走捷徑的現象深惡痛絕，因為它既危害社會公平，更可能構成隱形腐敗。

俠客島稱，「如果能順藤摸瓜查實更多問題，以此為契機整頓一下當地幹部作風、官場生態，那就更好了」。