印尼總統訪問北京 港媒：釋放大陸正調整防疫政策訊號

印尼總統佐科威25、26日訪問北京，並於26日下午與大陸國家主席習近平舉行會談。香港星島日報27日社論指出，在中國仍堅持「動態清零」的政策下，佐科威成為北京冬奧後首位訪問中國的外國元首，釋出大陸正在調整防疫政策的訊息，預示只要疫情進一步受控，對外恢復來往的力度會不斷增加，加快朝經濟社會「復常」邁進。

星島日報指出，自新冠疫情爆發後，中國一直堅持嚴格清零政策，除今年2月主辦北京冬奧期間，習近平從未單獨接見外國元首，也未踏出國門半步，只透過視訊參加國際會議或與個別元首舉行峰會。習近平這次罕見地邀請佐科威訪華，相信是出於地緣政治需要。

此外，中方也試圖透過佐科威到訪，對外釋出中國外交開始走出疫情，正逐漸恢復正常的訊息。第一步是開始邀請和接待外賓到訪北京，下一步是中共中央領導人開始恢復外訪，外界正密切關注習近平會否應邀親自出席G20峰會。

廣東外語外貿大學國際關係學院院長周方銀接受《上觀新聞》訪問時指出，疫情發生以來，中國鮮有開展線下元首外交，此次以主場外交的方式與東南亞大國領導人舉行峰會或許釋放出一個重要信號—未來元首外交可能會逐步恢復正常，變得頻繁起來。

星島日報稱，除外交有復常跡象，大陸民間恢復交往所面對的出入境限制也有鬆動徵兆。為安撫外商，大陸上月底縮短入境隔離檢疫期，由原先「14天集中隔離醫學監察加7天居家健康監測」改為「7+3」。

另，大陸國家移民管理局26日稱，因應部分地方疫情受控，民眾出境需求增加，決定調整改善出入境措施，促進中外人員往來和交流合作，這明顯與5月初嚴格規定民眾「非必要不出境」的政策截然不同，意味北京當局正逐步放寬出入境限制，只要疫情在可控情況下進一步被遏止，對外交流的大門便會越開越大。