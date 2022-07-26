陸學者：兩岸人民往來不用護照 不是「互不隸屬」

中國大陸26日在北京人民大會堂舉辦「『九二共識』30周年座談會」，安排大陸對台工作、交流、研究等單位共六位代表人依序發言，其中，大陸全國台灣研究會執行副會長王升指稱，「台灣當局不過是在中國的部分領土上繼續存在的地方割據政府。」他還說，兩岸雙方處理兩岸事務的部門都不是對外的，兩岸人民往來也都不用護照，所以，兩岸當然不是互不隸屬的國家。

王升表示，九二共識的核心要義就是兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一，不容任何歪曲否定。據悉，大陸全國台研會於1988年成立，由大陸台研學者、有關團體和人員組成，是大陸重要涉台智庫，常在涉台活動發表講話，傳達官方態度。

他說，兩岸目前尚未統一，本質上是20世紀40年代中後期，中國內戰遺留延續的政治背景，「說的直白一點，台灣當局不過是在中國的部分領土上繼續存在的地方割據政府。」

王升還說，兩岸政治對立70餘年，但中國領土從未分割，「中華人民共和國政府對外行使中國主權，台灣隸屬於中國的領土範圍內和組織之下」。他舉例，兩岸雙方處理兩岸事務的部門都不是對外的，兩岸人民往來也都不用護照，所以，兩岸當然不是互不隸屬的國家。

前大陸商務部副部長，現任海峽兩岸經貿交流協會（海貿會）會長高燕細數兩岸開放後對經濟的貢獻，並指協會將持續展開與台灣工商團體、行業組織的經貿交流，推進兩岸融合發展，以九二共識不斷擴大兩岸經貿交流合作。

大陸全國台聯會長黃志賢則呼籲，要充分認識九二共識的歷史事實、核心涵義，以及否認九二共識將造成兩岸關係動盪，並喊話全國台聯將繼續扮演好「台胞之家」的角色，推進國家統一。

會上，海協會長張志軍，以及曾參與香港會談的海協會副會長孫亞夫，也分別講述九二共識的功用，以及當年發生過的歷史細節。