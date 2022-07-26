快訊

中職／悍將領隊林華韋回應 林哲瑄自費醫療確定要林智堅負責

獨／打了3劑仍中鏢…王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

與安倍晉三舉行過27次峰會的是「他」 卻不能送最後一程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

會見印尼總統佐科威 習近平：全力支持G20峰會

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
習近平會見佐科威。新華社
習近平會見佐科威。新華社

大陸國家主席習近平26日會見來訪的印尼總統佐科威。對於外界關注佐科威是否邀習近平出席G20峰會，據新華社報導，習近平說，中方全力支持印尼主持召開廿國集團領導人峇里島峰會，願和印尼加強協調配合，確保峰會取得圓滿成功。

自新冠疫情爆發以來，習近平就不曾出訪，僅於七月一日赴香港出席特首交接、回歸廿五周年慶祝活動。

據新華社，習近平首先表示，「你（佐科威）是北京冬奧會後中方接待的首位外國元首，充分體現了雙方對發展中印尼關係的高度重視」。

習近平說，願和佐科威一道，繼續引領中印尼關係行穩致遠，更好造福兩國人民，為地區和世界和平穩定作出更大貢獻。他還提到，雙方要推動高質量共建「一帶一路」合作不斷走向深入，結出更多碩果。力爭如期高質量建成雅萬高鐵，實施好「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」等重大合作項目。

習近平說，中方將繼續全力支持印尼建設區域疫苗生產中心，密切公共衛生合作，願繼續擴大進口印尼大宗商品和優質農副產品，願積極參與建設印尼新首都和北加里曼丹工業園，擴大發展融資合作，在數位經濟、綠色發展等領域培育新增長點。

對於G20峰會，習近平說，中方全力支持印尼主持召開廿國集團領導人峇里島峰會，也將全力支持印尼當好明年東協輪值主席國，歡迎印尼繼續參與「金磚+」合作。

據報導，佐科威說，感謝中方支持印尼做好廿國集團主席國工作，印尼願和中方密切協調，推動廿國集團領導人峇里島峰會取得成功。

報導稱，兩國元首還就烏克蘭危機等問題交換意見，認為國際社會應該為勸和促談創造條件，並共同發表此次會晤的聯合新聞聲明，簽署共同推進絲綢之路經濟帶和廿一世紀海上絲綢之路倡議與「全球海洋支點」構想有關合作的諒解備忘錄以及疫苗、綠色發展、網路安全、海洋等領域合作文件。

中印雙方代表會談。新華社
中印雙方代表會談。新華社

印尼 習近平 G20峰會

延伸閱讀

習近平會印尼總統 聯合聲明推共建命運共同體

印尼總統訪中 料邀習近平出席G20峰會

紐時：波洛西計劃訪台 華府日益擔心北京反應

習近平力推大灣區 中港格格不入難融合

相關新聞

會見印尼總統佐科威 習近平：全力支持G20峰會

大陸國家主席習近平26日會見來訪的印尼總統佐科威。對於外界關注佐科威是否邀習近平出席G20峰會，據新華社報導，習近平說，...

會晤印尼總統 習近平：「世界之變」正以前所未有方式展開

大陸國家主席習近平26日在北京釣魚台國賓館會晤到訪的印尼總統佐科威，習近平特別提到，佐科威是北京冬奧會後陸方接待的首位外...

回應大陸九二共識座談會 陸委會：沒有九二共識

大陸官方26日召開九二共識三十周年座談會，中共政治局常委汪洋出席並發表談話強調，九二共識有明確的文件和文字記述，也正是有...

波洛西擬訪台 陸國防部：中國軍隊絕不會坐視不管

美國眾議院議長波洛西擬於近期訪問台灣，大陸外交部對此已表明反對立場，大陸國防部今也表態稱，「中國軍對絕不會坐視不管」，大...

突破晶片圍堵 中國大使會韓國半導體主管官員

面對美國擬組成「晶片四方聯盟」圍堵中國發展晶片，中國駐韓國大使邢海明25日在首爾會見韓國半導體業務主管官員。邢海明說，中...

王毅將訪問中亞三國 陸外交部：深化一帶一路

中國外交部發言人趙立堅今天表示，中國國務委員兼外交部長王毅將訪問烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克等中亞3國，藉此深化雙方「一帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。