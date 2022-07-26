會晤印尼總統 習近平：「世界之變」正以前所未有方式展開

大陸國家主席習近平26日在北京釣魚台國賓館會晤到訪的印尼總統佐科威，習近平特別提到，佐科威是北京冬奧會後陸方接待的首位外國元首，強調「世界之變正以前所未有的方式展開」，也稱雙方戰略互信日益鞏固，樹立發展中大國聯合自強、互利共贏典範，並宣示雙方共同確立「共建命運共同體」的大方向。

據新華社報導，習近平指出，發展好中印尼關係不僅符合兩國共同長遠利益，也在地區和全球層面產生積極深遠影響。對於「中印尼命運共同體」，他則提到，願跟印尼以此為統領，鞏固戰略互信，堅定支持彼此維護主權、安全、發展利益，堅定支持彼此探索符合本國國情的發展道路，堅定支持對方發展經濟、提高人民生活水準。

同時，習近平特別強調，「當前世界之變正以前所未有的方式展開，中印尼要同舟共濟，展現發展中大國責任擔當，踐行真正的多邊主義，堅持開放的區域主義，為推進全球治理提供東方智慧，貢獻亞洲力量」。

而佐科威則表示，確立了共建命運共同體的重要目標，彼此合作是互利共贏的。在當前充滿不確定性的國際形勢下，印尼和大陸的良好合作體現了雙方關係的戰略性，對地區和世界都是正能量。他歡迎陸方積極參與印尼新首都和北加里曼丹綠色工業園建設，也願跟陸方共同努力確保「雅萬高鐵」按時竣工運行。

雙方發表了聯合新聞聲明，並簽署「關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路倡議」與「全球海洋支點」構想有關合作的諒解備忘錄以及疫苗、綠色發展、網路安全、海洋等領域合作文件。