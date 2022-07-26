習近平會印尼總統 聯合聲明推共建命運共同體

大陸國家主席習近平26日在北京會晤來訪的印尼總統佐科威，晚間釋出兩人的聯合新聞聲明，在15點的聲明當中，提到雙方領導人同意共建「中印尼命運共同體」的大方向，並且要推進各項合作。

據大陸外交部官網消息，雙方釋出的聯合聲明全文，對雙方關係的定調，首先回顧了2013年以來建立的「中印尼全面戰略夥伴關係」，稱其保持強勁發展勢頭，「特別是近年來，面對百年變局和世紀疫情，兩國構建了政治、經濟、人文、海上合作『四輪驅動』的雙邊關係新格局，弘揚了發展中大國攜手抗疫、共同發展的團結精神和夥伴關係」。

接著，聲明提到，雙方領導人認為，「中印尼關係具有重大戰略意義和深遠全球影響，同意確立共建中印尼命運共同體的大方向，打造發展中大國互利共贏的典範、共同發展的樣板、南南合作的先鋒」，並指定雙方外長進一步探討命運共同體的要素和原則。

未來雙方將加快制定雙邊關係發展新的「五年行動計畫」，「以元首共識為戰略指引，依託中印尼高級別對話合作機制及其他現有雙邊對話機制平台，統籌各領域務實合作，加強區域和多邊戰略協作，更好地提升兩國人民福祉，為維護地區和平穩定、捍衛全球公平正義體現更大責任擔當」。

在一帶一路跟其他方面的合作上，聲明也提到將會如期建成雅萬高鐵這一首要旗艦項目，打造「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」等新旗艦項目。此次領導人會晤，雙方續簽了「一帶一路」與「全球海洋支點」構想合作諒解備忘錄，簽署了疫苗與基因聯合研究、綠色發展、資訊互換和執法、網路安全能力建設、海洋、印尼鳳梨輸陸等領域合作文件。