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解讀「福建艦」命名 大陸清史學家：有四個歷史意義

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
取名福建艦的中國大陸003型航母，在6月17日下水，清史學者解讀，福建對於近代海軍建設具有四個歷史意義。（新華社）
取名福建艦的中國大陸003型航母，在6月17日下水，清史學者解讀，福建對於近代海軍建設具有四個歷史意義。（新華社）

共軍第三艘航母命名為「福建艦」，曾備受討論命名邏輯，而從歷史角度來看，大陸史學家也提出，福建在清代海軍史上，確實曾具有重大意義，既是國家統一的出征地、也是中國近代海軍的搖籃、「落後就要挨打」的屈辱見證，更是養育海軍先烈、英豪的沃土。

中國人民大學清史研究所教授楊東梁近期在大陸「國家清史編纂委員會」旗下供領導人做「資政參考」的內部刊物「清史參考」發表文章，從清史以及近代海軍發展史角度解讀「福建艦」的命名，他首先指出，明末清初鄭成功進軍台灣以及施琅征台，「兩岸統一兩次吹起進軍號角的出發點」都是在福建。

其次，楊東梁表示，福建是中國近代海軍的搖籃。清同治五年（1866）「福建船政局」初步建成，之後開始建造輪船，甚至安裝第一台國產蒸汽機，25年期間內共建造各種輪船34艘、排水量4萬噸，絕大部分編進海軍。同時也在福建福州（後遷至馬尾）開設中國海軍院校的鼻祖「船政學堂」，培養了中國近代以來第一批新式海軍軍官和造艦工程師，畢業生遍佈北洋、南洋海軍，也曾自製第一艘國產巡洋艦「開濟號」，以及「平遠艦」等鋼甲巡洋艦。

再者，楊東梁提到福建也是「落後就要挨打」的屈辱見證，鴉片戰爭時，福建水師竟將戰船租給商人並從中牟利，武備廢弛使英軍得以攻廣州，逼廈門，擾定海，竄長江，直抵江甯（今南京）城下，如入無人之境。此後的中法戰爭，福建面臨馬尾海戰，由於清廷「不准先行開砲」，使法軍得以從外海駛近馬江港口，導致戰力遜於法軍的福建海軍幾乎全軍覆沒。

而最後，楊東梁則強調福建是養育海軍先烈、英豪的沃土。他指出，福建船政學堂1867年到1924年培育的600多名各類海軍人才，不少最後成為海軍烈士，包含中法戰爭、甲午戰爭，都有不少畢業生殉國，他引述嚴複在「〈海軍大事記〉弁言」的說法，稱「甲申法越、甲午日韓之役，海軍學生為國死綏者殆半，靡所孑遺」，認為「此言不虛」。

海軍 福建 戰爭

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