中國人權律師常瑋平遭秘審 妻旁聽受阻18小時

中國知名人權律師常瑋平因「1226廈門聚會」案遭捕，被指控涉嫌「顛覆國家政權罪」。該案週二（7月26日）上午已在陝西寶雞秘密開庭，他的妻子陳紫娟告訴德國之聲，自己在開庭前一天動身，準備前往參與庭審，卻遭警方圍困於高速公路口十數個小時，企圖阻止旁聽。

「我只是想旁聽我丈夫的開庭，搞清楚為什麼他被指控顛覆國家政權，有問題嗎？ ​​​沒想到我竟然連鳳縣都進不去！」自週一（25日）傍晚開始，陳紫娟在推特陸續發佈一連串貼文，實時寫下自己遭困的現場情況。

截至26日近午時分，儘管陳紫娟的車輛位置距離審理常瑋平案的法院僅約4.8公裡，但自25日傍晚5點半左右被圍困至今，陳紫娟已超過18小時在原地無法動彈，甚至被迫必須在車上過夜。

她在推特寫道：「目前為止，我沒有任何庭審現場的消息。」並在最新一則推文稱，有一男一女的兩名便衣工作人員敲車窗告知，她可以去寶雞了，但在她表示自己是要前往鳳縣、請他們將擋住去路的車輛挪走時，「他們沒有答復，轉身走了」。

陳紫娟自陳受困經過

據陳紫娟推特所述，她是在25日傍晚約5點半準備上高速公路前往寶雞中級法院時，在路口遭警方攔阻。車輛四面隨後遭車輛圍困，現場可見至少18個警察、除了公安與特警的車輛，還有一輛救護車。

她告訴德國之聲說：「我今天從深圳坐飛機到西安，我一直開車到鳳縣，準備去參加庭審，我當然聽不到，但希望到現場去支持。我在高速公路上打算進入鳳縣時，我被當地的警察攔下來，他們查我的身份證、健康碼跟行程卡。他們看完就說我從東莞來，要把我勸返，他們要我離開，不能進入鳳縣。」

陳紫娟稱，警方以防疫名義阻止她進入鳳縣，要求折返，但在抵達之前，她早已致電過寶雞市防疫專線。她指控，儘管她的條件符合防疫要求，卻被警方以防疫為由阻攔，係屬「非法」。

根據陳紫娟在推特發佈的一支影片，她在車輛上曾直接播打寶雞市防疫專線，詢問從深圳市光明區前來寶雞，當地防疫政策為何？對方稱，她所在區域屬低風險地區，只需落地核酸及三天兩檢即可。這與她來寶雞之前的查詢結果一致。

陳紫娟向德國之聲表示：「了解到我所在的區域是低風險的區域，按照現在的政策，我三天進行兩次核酸檢測就可以了。他們現在這種方法完全是針對我的，現在有四輛公安的車、一輛特警的車以及很多輛便衣的車。這完全就是針對我的。」

陳紫娟續道，警方以防疫之名查車，「但他們其實只查我的車，沒有查別的車」，並表示自己被要求登記包含核酸檢測報告在內的各種資訊。她稱，警方不時敲她的車窗，「一直不出示證件，又威脅我。我不敢下車。我的人身受到危險」。

此外，陳紫娟也表示，常瑋平在寶雞的兩個朋友在25日上午抵達鳳縣，住在酒店，打算參加常瑋平的庭審，但隨後卻遭到寶雞市公安進入他們的房間，要求他們立即回到寶雞。

據陳紫娟所說，她與這兩名有人在視訊時，她看見有公安扯著一名女性的頭髮，她還聽見慘叫聲音，隨後視訊就被掛斷，無法聯繫上他們。

26日上午，依然受困車上的陳紫娟發推文表示：「自從昨晚常瑋平的三位朋友被從鳳縣帶走後，今早另外一位在鳳縣的朋友想要去鳳縣法院聲援，結果也被公安貼身跟隨，阻止去法院。

德法駐中大使公開聲援常案

陳紫娟受困經歷曝光後，德國駐中大使發文表達關注與聲援。德國駐中大使弗洛爾（Patricia Flor）26日在推特發文寫道，「對於中國的人權而言，這是一個悲傷的日子。今天，去年德法人權獎得主常瑋平律師面臨『顛覆國家政權』罪的閉門審判」。

弗洛爾稱，常瑋平致力於反對歧視中國的愛滋感染者、致力於為婦女和LGBT群體爭取權利，「常瑋平的勇敢和貢獻應當得到贊揚，而不是受到懲罰」，表示自己與常瑋平及其親友站在一起，並呼籲中國當局釋放常瑋平。

此前，法國駐華大使館也在開庭前夕，於25日在中國社交平台微博發文稱常瑋平將面臨不公開審理，「在庭審臨近之際，法國駐華大使館與常瑋平律師及其家人同在」，並重申對於促進中國法治的人權律師的支持。

常瑋平為中國知名人權律師，多次經手敏感人權案件，如愛滋病歧視、法輪功、家庭教會等。2021年7月，常瑋平與另一名同涉「1226廈門聚會案」的中國人權律師丁家喜，共獲台美多個民間團體頒發「中國人權律師獎」；同年12月，常瑋平獲德法大使頒發「德法人權獎」。

「1226廈門聚會案」指的是2019年12月26日，中國公安在全國多地對十多名參與了廈門一場私人聚會的異議人士展開大抓捕，常瑋平、丁家喜、許志永三名維權律師遭中國當局以「顛覆國家政權」逮捕關押，其律師稱他曾遭到酷刑。常案審理經多次延期，直到今年7月26日寶雞市中級法院展開閉門審理。

秘密審理、防疫極權打壓

陳紫娟告訴德國之聲，由於常瑋平的庭審是不公開的秘密開庭，律師簽訂了保密協定，「只有告訴我開庭時間與地點，其他訊息律師都不敢跟我說」，法院也「不讓家屬參加，整個庭審狀況我不會知道」。

她稱，這樣的審判是「是不公義的審判，是一種迫害，對於家屬的做法也是違法的，在過程中完全沒有法治的跡象，完全是非法的行為」，呼籲國際社會持續關注常案。

針對常瑋平妻子陳紫娟旁聽受阻事件，中國人權律師滕彪在接受德國之聲訪問時表示，此事「是一個非常典型濫用健康碼、濫用防疫措施來限制異議人士的活動與出行權利」。

滕彪表示，過往也有很多報導，包含謝陽律師等人都遭遇類似事件，前不久河南村鎮銀行維權的儲戶，也是在維權過程中發現健康碼變色。他觀察並指出，這是「中國高科技極權體制的一部份，也是最新的發展動向，將來這種事情會越來越多，即使在疫情完全結束後，這種情況也會繼續下去」，高科技恐淪為當局用來對民間社會進行有效跟蹤跟限制的工具。

至於常瑋平受到閉門審判，滕彪則表示，事實上中國當局屢屢採取秘密審判，目的就是為了防止家屬跟公眾去旁聽，以免更多人了解案件真相，將關注度降到最低。他並批評，中國執法部門濫權是「一貫的」、「沒有任何顧忌」，以展示「權力的專橫」。

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