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陸國防部反擊日本防衛白皮書 稱兩岸不會忘記日本罪責

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸國防部發言人吳謙。（陸國防部網站）
大陸國防部發言人吳謙。（陸國防部網站）

日本政府7月22日發佈了2022年度《防衛白皮書》，提出中國成為地區和國際社會的重要安全關切，稱中國國防政策和軍力建設缺乏透明度，在東海、南海試圖單方面改變現狀等，大陸國防部今天駁斥，並稱已向日方提出嚴正交涉。

新華社報導，大陸國防部新聞發言人吳謙26日表示，日方2022年版《防衛白皮書》涉華內容罔顧事實、充滿偏見，對中國國防和軍隊建設及正常軍事活動說三道四，刻意渲染所謂中國軍事威脅，粗暴干涉中國內政，製造地區局勢緊張，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

他說，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量。反觀日本，不僅不反省汲取歷史教訓，反而一味拿中國說事，蓄謀修改和平憲法，大幅增加防衛費，發展進攻性戰力，妄圖突破戰後國際秩序，這引起包括中國在內的國際社會的嚴重關切和高度警惕。

台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。兩岸同胞都不會忘記，日本曾以侵略戰爭手段強行攫取台灣，殖民統治罪行罄竹難書，對中國人民負有難以推卸的歷史罪責。日方利用《防衛白皮書》插手台灣問題，嚴重違反國際關係基本準則，違背日方在台灣問題上向中方作出的嚴肅承諾，損害中日關係政治基礎，加劇台海地區局勢緊張，是完全錯誤和非常危險的。

他說，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方在釣魚島海域巡航執法正當合法，日方無權說三道四。中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，一貫尊重和維護各國依據國際法在南海享有的航行和飛越自由。日本不是南海問題的當事國，在南海問題上挑撥離間、隨美起舞、興風作浪，是別有用心、不負責任的。中國軍隊有決心、有能力、有信心捍衛國家主權安全和領土完整，維護國家海洋權益，維護地區和平穩定。

吳謙表示，「我們要求日方正視和反省侵略歷史，停止以受害者的偽裝混淆國際視聽，停止在相關問題上的錯誤言行，切實以負責任態度和實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會」。

此前，大陸外交部發言人汪文斌已在22日表示，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

日本 國軍

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