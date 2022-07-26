吳尊友：猴痘疫情不會在中國大陸造成大規模流行

大陸中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友星期一（7月25日）在個人微博賬號發文稱，猴痘疫情不會在中國大陸造成大規模流行。

據中新社報導，世衛組織總幹事譚德塞上星期六（23日）宣佈，猴痘疫情為「國際關注的突發公共衛生事件」。吳尊友撰文指出，這是世衛組織向全球發出的最高等級的公共衛生警報。

吳尊友說，世衛組織把猴痘疫情放在與新冠病毒疫情相同等級的警報級別，彰顯了世衛組織對猴痘疫情的後續發展趨勢及可能造成的健康和社會影響給予了高度重視；同時，世衛組織也希望這一警報，能夠促進各成員國對於猴痘疫情的重視，並著手準備應對已經發生或將要發生的猴痘疫情。

談及猴痘是否會傳入中國並造成流行，吳尊友介紹說，6月24日，台灣報告了猴痘確診病例，這也是本次疫情中，輸入中國大陸的首例猴痘病例。目前，暫無在中國大陸、香港和澳門發現猴痘病例報告。

但吳尊友指出，從這次猴痘在歐美國家波及的人群和傳播方式來看，猴痘傳入中國大陸、香港和澳門只是時間問題。

吳尊友說，「中國大陸最早受到猴痘疫情襲擊的，極有可能是男男性行為人群，然後向其他人群擴散」。由於傳播方式限制，其傳播速度、波及的人群範圍，遠遠不會像冠病流行那樣。換句話說，猴痘疫情不會在中國造成大規模流行。人群普遍易感，即不分男女老少，都有可能感染。

談及如何預防猴痘，吳尊友指出，一要避免與感染的動物接觸，二要儘可能不同感染的人直接接觸。根據這次猴痘疫情的主要傳播方式，避免與可能來自疫區的人發生親密接觸，是重要的預防措施。

至於是否會發生重複感染，吳尊友說，目前有一例病例報告曾經感染過猴痘病毒後，再次出現感染。感染猴痘病毒後產生的免疫保護效果能維持多久，目前仍然不清楚。

他提到，既往接種過天花疫苗者對猴痘病毒存在一定程度的交叉保護力。既往在非洲猴痘流行區的研究顯示，天花疫苗對於猴痘的預防效果約為85%。