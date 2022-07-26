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拜登：預期本星期與習近平通話 但仍待確認

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
在白宮隔離的拜登出席一項有關晶片生產的視像會議。（美聯社）
在白宮隔離的拜登出席一項有關晶片生產的視像會議。（美聯社）

美國總統拜登（Joe Biden）周一（25日）表示，他預期本星期跟中國大陸國家主席習近平進行通話，但正在等待確認。

據美聯社報導，當被問到各界觀望已久的電話會議是否會在本周進行，拜登告訴記者：「這是我的期望，但我會在確定時告知你。」

拜登與習近平曾在3月18日視訊對話長達近2小時，這是俄羅斯軍事入侵烏克蘭後的首次。當時拜登向習近平發出警告，「若中國對俄羅斯提供物資支持將面臨後果」。

另外，拜登感染新冠病毒後，習近平在22日向他致電表示慰問，並望早日康復。

另據香港電台報導，美國總統拜登說，仍希望本周與中國國家主席習近平通話。

確診感染新冠病毒的拜登說，正在康復，感覺很好，預計今個星期可結束隔離，恢復正常工作。

他又相信美國經濟不會衰退。他說，就業數據強勁，希望經濟可以軟著陸。

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