聯合國任命中國大陸外交官 為聯合國副秘書長

聯合國秘書長古特雷斯25日宣佈，任命中國資深外交官李軍華為聯合國下一任主管經濟與社會事務的副秘書長。

新華社報導，古特雷斯通過發言人發表聲明稱，李軍華將接替同樣來自中國的劉振民擔任該職。

現年60歲的李軍華於1985年加入中國外交部，現任中國駐義大利兼駐聖馬力諾大使，此前曾擔任外交部國際司司長、中國駐緬甸大使等職務。

聯合國副秘書長屬於國際公務員，為聯合國服務，不能再代表任何國家的利益。根據聯合國慣例，安理會五個常任理事國的人不能出任聯合國秘書長，但可以出任聯合國副秘書長。在聯合國副秘書長中，五常國家都有一個職位。中國大陸自1972年進入聯合國後已有九位副秘書長，包括沙祖康等人。

首位中國籍的聯合國副秘書長是中華民國時期的胡世澤，他是清末民初政要胡惟德之子。