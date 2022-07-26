海峽兩岸共話「雙創」 閩台青年創客同台交流

第十屆海峽青年節·首屆海峽兩岸青少年「創未來」創客交流賽24日閉幕，在賽後裁判總結發言時，台北分會場裁判長宋德震表示，希望明年兩岸青少年能同台競技，打造兩岸青少年交流平台，為兩岸青少年在智慧型機器人程式設計教育、創客未來發展積累經驗，將「創未來」系列賽事打造成海青節的特色品牌項目。

23日下午，X-AI超級英雄闖關賽在黃巷的台灣會館及唯美客文創聚落進行，經過選手們的激烈角逐，最終有48名選手通關，獲得「創客小英雄」稱號，並現場頒發榮譽證書。

24日上午，X-AI環保機器人創意賽以及X-AI閩台機器人任務賽在鼓樓區文化館進行。X-AI環保機器人創意賽選手提前創作好環保主題相關的創意作品，決賽時選手有序進行作品路演和答辯，最終評選出一等獎2名，二等獎3名，三等獎3名。

創意組冠軍來自福州市潘墩中心小學的鄭祉浩，所帶來的智慧環保小衛士表現突出，他的作品利用物聯網、雲計算、大數據等新一代信息技術，透過感知化、物聯化、智慧化的手段形成林業立體感知，構建智慧林業新模式。

任務賽選手必須提前獨立完成機器人的創意、設計、搭建、程式設計，決賽時選手以小組為單位有序完成地圖行走任務，最終冠軍，由後板小學官義發、城門中心小學楊逸洪獲得。

活動是兩岸青少年創客教育溝通與交流的一個全新探索，目的在透過科技創新交流，充分發揮兩岸青少年的主動性與創造性，促進兩岸青少年在科技創新領域的交流互動。

活動由福州市鼓樓區政府、福建省科技文化創新協會主辦，福州市旅台同胞親屬聯誼會、台灣科技經濟教育學會、台灣中華科技大學承辦，福州市台灣同胞聯誼會、福州知友創客智慧科技、台灣中華科技大學工學院、福建唯美客文化創意、福建數投教育科技、福建富民雲咖信息科技協辦。