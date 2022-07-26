聽新聞
test
0:00 / 0:00

海峽兩岸共話「雙創」 閩台青年創客同台交流

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

第十屆海峽青年節·首屆海峽兩岸青少年「創未來」創客交流賽24日閉幕，在賽後裁判總結發言時，台北分會場裁判長宋德震表示，希望明年兩岸青少年能同台競技，打造兩岸青少年交流平台，為兩岸青少年在智慧型機器人程式設計教育、創客未來發展積累經驗，將「創未來」系列賽事打造成海青節的特色品牌項目。

23日下午，X-AI超級英雄闖關賽在黃巷的台灣會館及唯美客文創聚落進行，經過選手們的激烈角逐，最終有48名選手通關，獲得「創客小英雄」稱號，並現場頒發榮譽證書。

24日上午，X-AI環保機器人創意賽以及X-AI閩台機器人任務賽在鼓樓區文化館進行。X-AI環保機器人創意賽選手提前創作好環保主題相關的創意作品，決賽時選手有序進行作品路演和答辯，最終評選出一等獎2名，二等獎3名，三等獎3名。

創意組冠軍來自福州市潘墩中心小學的鄭祉浩，所帶來的智慧環保小衛士表現突出，他的作品利用物聯網、雲計算、大數據等新一代信息技術，透過感知化、物聯化、智慧化的手段形成林業立體感知，構建智慧林業新模式。

任務賽選手必須提前獨立完成機器人的創意、設計、搭建、程式設計，決賽時選手以小組為單位有序完成地圖行走任務，最終冠軍，由後板小學官義發、城門中心小學楊逸洪獲得。

活動是兩岸青少年創客教育溝通與交流的一個全新探索，目的在透過科技創新交流，充分發揮兩岸青少年的主動性與創造性，促進兩岸青少年在科技創新領域的交流互動。

活動由福州市鼓樓區政府、福建省科技文化創新協會主辦，福州市旅台同胞親屬聯誼會、台灣科技經濟教育學會、台灣中華科技大學承辦，福州市台灣同胞聯誼會、福州知友創客智慧科技、台灣中華科技大學工學院、福建唯美客文化創意、福建數投教育科技、福建富民雲咖信息科技協辦。

福建

延伸閱讀

海峽兩岸共話「雙創」 福台青年創客同台交流

金門縣真善美聯誼會正式成立 首任會長由洪慧玉出任

救國團最美麗部隊 真善美聯誼會金門完成拼圖

福建拚2025 打兆石化化工產業

相關新聞

九二共識30年 陸今辦紀念大會

今年是兩岸兩會「香港會談」卅周年，大陸今將舉辦「九二共識」卅周年紀念大會，是繼去年「紀念辛亥革命一一○周年大會」後，再有...

陸問天實驗艙 與核心艙對接

大陸「問天實驗艙」昨晨與「天和核心艙」成功對接，歷時約十三小時。神舟十四號三名太空人隨後進入問天艙，這是大陸太空人首次在...

海峽兩岸共話「雙創」 閩台青年創客同台交流

第十屆海峽青年節·首屆海峽兩岸青少年「創未來」創客交流賽24日閉幕，在賽後裁判總結發言時，台北分會場裁判長宋德震表示，希...

美控解放軍「咄咄逼人」 陸反批美國常年打仗

美國參謀長聯席會議主席密利近日示警，中國軍隊在過去五年內，變得非常咄咄逼人和危險，中國大陸外交部發言人趙立堅25日強調，...

日本防衛白皮書提共軍威脅 國台辦：不容外來干涉

日本內閣會議日前敲定2022年版《防衛白皮書》，內容增加對台海緊張局勢的描述。對此，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日晚間...

香港大學9月起推國安必修課程

香港大學在籍學生從今年9月起，必須完成北京規定的國安必修課程才能畢業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。