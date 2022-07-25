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美控解放軍「咄咄逼人」 陸反批美國常年打仗

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中國大陸外交部發言人趙立堅。路透
中國大陸外交部發言人趙立堅。路透

美國參謀長聯席會議主席密利近日示警，中國軍隊在過去五年內，變得非常咄咄逼人和危險，中國大陸外交部發言人趙立堅25日強調，美方應停止炒作「中國威脅論」，並反批美國在全球擁有800多個海外軍事基地，建國以來僅有16年沒有打過仗。

趙立堅在大陸外交部記者會表示，美方一些人固守冷戰零和思維，言必稱「中國挑戰」，他們無非是要為自己擴充軍力尋找藉口而已。

他抨擊，美國軍費總額世界第一，近期又提交約8,130億美元的年度國防預算草案。同時，美國在全球擁有800多個海外軍事基地，建國以來僅有16年沒有打過仗。

趙立堅反控，「到底是誰頻頻派遣軍艦、軍機到本國以外地區耀武揚威，到底是誰在挑戰地區和平安全與穩定？到底是誰更具侵略性？事實一目了然。」

他呼籲，美方有關官員應該做的是摒棄冷戰零和思維，停止炒作「中國威脅論。」

另對於外界擔憂，中方會在美國眾議院議長波洛西訪台時進行軍事行動，趙立堅今天說，中方已多次就此表明堅決反對和嚴重關切，中方將嚴陣以待。他說，美方若一意孤行，中方必將採取堅定有力措施捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切嚴重後果應由美方負責。

密利日前表示，中國軍隊在過去五年內變得非常咄咄逼人和危險，軍機和軍艦在太平洋地區對美軍及其夥伴攔截的次數顯著增加，不安全的互動次數也以類似比例上升。另一方面，對於波洛西擬於8月訪台，美國總統拜登曾公開表示，軍方認為這不是一個好主意。

美國 趙立堅 國軍

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