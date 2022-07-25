日本防衛白皮書提共軍威脅 國台辦：不容外來干涉

日本內閣會議日前敲定2022年版《防衛白皮書》，內容增加對台海緊張局勢的描述。對此，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日晚間回應稱，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」，並抨擊日本殖民期間對台灣帶來深重災難，無權就台灣問題說三道四。

朱鳳蓮在回應開頭就強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國一部分。」並指「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。」

她並稱，日本政府的《防衛白皮書》無權就台灣問題說三道四，其渲染所謂大陸對台「軍事威脅」，無視「台灣是中國一部分」的事實，無視「台灣問題是中國內政」的實質，嚴重違反國際關係基本準則和中日四個政治文件精神，嚴重違背「一個中國原則」，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

朱鳳蓮表示，「我們（中國大陸）對此表示強烈不滿和堅決反對」。

她並稱，「日本對台灣殖民統治50年，犯下的罪行罄竹難書，給台灣同胞帶來深重災難。」朱鳳蓮說，日本作為在台灣問題上負有歷史欠帳的國家，應該做的是汲取歷史教訓，更加慎重妥善處理涉台問題，而不是顛倒黑白，更不是別有用心地打「台灣牌」，企圖「以台制華」。

朱鳳蓮呼籲，中方要求日方深刻反省歷史，切實遵守中日四個政治文件精神，立即糾正錯誤。

她還說，正告民進黨當局和台獨分裂勢力，企圖勾連外部勢力倚外謀獨、以武謀獨是死路一條。背叛民族利益，必將受到歷史的嚴懲。

根據日本新版《防衛白皮書》，有關台灣局勢敘述達10頁左右，在去年首次寫到「台灣情勢的穩定，對日本安全保障和國際社會的穩定至關重要」後，再加入「透過武力改變現狀是世界共同的問題，日本將與美國、友好國家和國際社會合作，進一步密切關注相關情勢」等重要論述。