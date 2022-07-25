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香港大學9月起推國安必修課程

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
香港大學在籍學生從今年9月起，必須完成北京規定的國安必修課程才能畢業。（BBC中文網）
香港大學在籍學生從今年9月起，必須完成北京規定的國安必修課程才能畢業。（BBC中文網）

港大學在籍學生從今年9月起，必須完成北京規定的國安必修課程才能畢業。

據「香港01」報導，香港大力推行國安教育，繼早前香港中文大學、香港科技大學、香港浸會大學、香港理工大學、香港教育大學、香港城市大學及嶺南大學公佈下個學年新增必修國安課程，涵蓋範圍包括《中華人民共和國憲法》、香港《基本法》、《港版國安法》、國家歷史等，學生必須修讀相關科目，以達至畢業要求。

香港大學教務長曾詠詩25日向所有學生發電郵稱，從今年9月起，所有學生均須完成指定的國安課程，方可畢業。換言之，全港八大院校均在新學年推行國安教育。

根據2020年落實的《港版國安法》，學校等應當推行國家安全教育。香港教育局指出，大陸《憲法》、香港《基本法》和《國家安全法》教育，也應成為大學課程的重要組成部分。八所資助大學相繼設立必修國安課程。

香港理工大學 港版國安法 港大

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