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香港機場抵港人士 試行自費點對點計程車服務

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港機場。（香港中通社）
香港機場。（香港中通社）

香港更改防疫交通安排，香港機場抵港人士試行自費點對點計程車服務，由機場前往防疫酒店

香港政府二十五日公布，即日起在香港機場試行自費點對點計程車服務，一百輛計程車每日早上八時至翌日凌晨二時，可接載入境旅客到檢疫酒店，按表收費。旅客完成入境手續後，可通知入境大廳工作人員，再按指示前往候車。

在此之前，香港實行政府安排的防疫車交通計劃未取消。有關車輛由政府統一調度，抵港者由機場前往酒店不收取費用。免費前往檢疫酒店的交通服務路線，已增至十八條，每條路線途經三至五間酒店，車程不超過兩小時。當局已要求服務營運商，適當調整班次及路線。大約十間檢疫酒店有提供免費專車接載，抵港人士可向酒店查詢。

港府運輸及物流局局長林世雄稱，新措施與通關無關，是為了回應市民需求，提供免費專車服務以外的另一個選擇，會按市民需求，調整服務增加計程車數量。

林世雄說，香港政府會向每輛計程車提供每日一千五百港元津貼，有關計程車必須來回機場及檢疫酒店，期間不能接載非檢疫乘客，每程載最多三人，前座不能載人，計程車司機要符合防疫要求，港府會在機場安排專門清潔及防疫地方。

香港計程車行業的車主協會永遠會長吳坤成說，香港政府對計程車服務的宣傳不足，加上航班及抵港人士數量不穩定，業界早上平均只能做一筆生意，但相信隨著暑假留學生回港，港府計劃放寬入境檢疫限制，回港人數增加，情況會好轉，最理想是每日做五至六筆生意。目前由機場到檢疫酒店平均每程賺三百港元，但要空車返機場，油錢昂貴，認為津貼不足。

計程車 酒店 香港

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