美前國務卿龐培歐宣稱要和眾議長波洛西一同訪台

美國眾議長波洛西訪台計畫未定之際，美國前國務卿龐培歐美東時間24日推文稱，「要和波洛西一同訪台」。

環球網報導，龐培歐24日在推特上發文@佩洛西並宣稱，「南茜，我要和你一起去。我在中國（大陸）被制裁了，但在熱愛自由的台灣沒有。在那裡見！」

有媒體日前報導，龐培歐規劃於今年9月再度訪問亞洲，並且有可能再次訪台。最新的消息變成他想跟波洛西在八月一同訪台。

環球網報導，2021年1月21日，大陸外交部發言人宣布中方對龐培歐等人實施制裁。當時同樣被中共宣布制裁的還有納瓦羅、波頓、班農等28名川普政府的官員。大陸宣稱，這些反華政客出於一己政治私利和對華偏見仇恨，罔顧中美兩國人民的利益，策劃、推動實施了一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國內政、損害了中國的利益、傷害了中國人民的感情，也嚴重破壞了中美關係。這些人及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。

報導稱，大陸外交部發言人針對波洛西可能訪台多次提出警告：波洛西眾議長若訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。「如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決應對和反制。我們說到做到」。