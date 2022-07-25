醫保用藥範圍 大陸年底統一

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家醫保局醫藥服務管理司相關負責人23日介紹，2022年底，大陸所有省份將完成地方增補藥品「消化」工作，實現大陸全國醫保用藥範圍基本統一。

新華社報導，該負責人介紹，近年來，大陸醫療保障事業快速發展，國家醫保藥品目錄實行每年動態調整，4年500多個藥品被納入目錄，通過談判後藥品價格大幅降低，地方增補藥品基本可被國家目錄中的藥品更好替代，繼續保留地方增補藥品意義不大。

在綜合考慮各地醫保基金承受能力、臨床和群眾用藥習慣、藥品更新換代周期等因素的基礎上，大陸國家醫保局研究制定了地方增補藥品三年「消化」計劃，即從2020年開始，按照第1年40%、第2年40%、第3年20%的比率，逐步調出原省級藥品目錄內按規定調增的藥品，到2022年底實現大陸全國醫保用藥範圍基本統一。

截至2022年6月30日，大陸已有15個省份及新疆生產建設兵團提前完成了增補藥品的「消化」任務，其餘16個省份藥品「消化」的完成時間為2022年底。

該負責人介紹，總體上，包括北京市在內，大陸各省份「消化」的地方增補藥品在現有國家醫保目錄內都有價格更低、質量更好的替代藥，調出影響不大。

以在北京市第三批「消化」藥品中被調出藥品的布洛芬為例，被調出的是「布洛芬凝膠」，現有國家醫保藥品目錄內的「布洛芬」有膠囊、片劑、口服液、顆粒劑、軟膏等多種劑型，能滿足臨床用藥需要。

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