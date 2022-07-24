共機「殲-35」照片公布 「光潔得令人難以置信」

中共最新航母「福建艦」6月下水後，各方關注共軍下一代配套艦載機。美國The Drive網站「戰區」欄目7月23日公開共軍新型艦載機「殲-35」首張高清照片，稱這架飛機「光潔得令人難以置信」，把可能不利於其雷達隱型的元素都處理了。

觀察者網引述The Drive網站表示，新型艦載機塗裝了戰術灰色塗裝、低可視度軍徽和類似於殲-15艦載機的飛鯊圖案，證明該機將是配套解放軍下一代航母的艦載機。「戰區」欄目還分析稱，這架戰機採用了一系列隱型化設計，包括採用了WS-21型具備低可探測設計的新型發動機。

「戰區」欄目宣稱這架艦載機是「瀋飛」研發的「殲-35隱形戰鬥機」的艦載原型機，並認為這也是該機第一張高解析度圖片。由於相對清晰，這張照片提供了更多的細節，比如這架原型機的編號為35003，採用中國空軍典型的灰色戰術塗裝、低可視度的軍徽以及其他有意思的標記—類似於殲-15艦載機的飛鯊圖案。

這張照片隱型處理方面，這架原型機的兩台發動機的尾噴口都帶有鋸齒設計，發動機和機身的銜接過渡位置上，也進行了隱型化處理，「戰區」欄目推測這架原型機採用的是WS-21發動機，這種發動機可以視作是WS-13發動機的隱型化改進型。

可以看到殲-35的前起落架的艙門是鋸齒形的，後起落架的艙門是梯形的，在右側發動機進氣道的一側還有一個梯形的維護倉門，這些鋸齒化的設計都是隱型戰鬥機設計上的「標配」。總得來說，這架飛機「光潔的令人難以置信」，大的緊固件、機身上各種邊緣、尖端等凸出物、天線和其他可能不利於其雷達隱型的元素都得到了良好的處理。

「戰區」欄目稱，用照片推測隱身性能不靠譜，因為許多現代化的隱型處理都是無法從外形上看出來的。因此，目前還無法推斷「殲-35」的設計能在現實中有怎麼樣的隱型效果。

但是，中國從殲-20戰機以來一直在持續研發航空器隱型技術，即便「殲-35」可能在隱型性上不如「F-35」，但該機當下採取的設計還是能顯著提高生存性。

此外，該機還採用了許多F-35類似的設計，比如前開的艙蓋以及艦載機的座艙後部隆起。不過，「戰區」欄目對此感到疑惑，F-35的座艙後部隆起部分是一種設計妥協，因為F-35系列艦載機需要為垂直起降用的升力風扇留出空間，這種設計影響了飛行員的後向視野。而到目前為止，沒有跡象表明「殲-35」有垂直起降改型的可能性。

「戰區」欄目此前分析稱，這可能跟諸多其他因素有關，比如：增大機身容積，容納更多航油以提高航程；提高氣動優勢尤其是超音速氣動優勢；一種隱身設計。為了彌補「殲-35」後向視野，該機可能會佈置後置光電系統和警告系統。