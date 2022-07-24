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陸製紅箭12反坦克導彈將支援俄軍對付北約援烏坦克

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
俄軍將使用中國製的紅箭12反坦克導彈。此導彈整套重約22公斤，適合單兵作戰。（新浪微博）
俄軍將使用中國製的紅箭12反坦克導彈。此導彈整套重約22公斤，適合單兵作戰。（新浪微博）

俄烏衝突中，西方提供的大量反坦克導彈讓俄軍裝甲部隊蒙受了慘重的損失。不過俄羅斯「自由媒體」網站日前報導，北約坦克蹦達不了幾天了，因為中國研製出最先進的反坦克武器，「北約坦克將因為中國紅箭導彈而燃燒」。

大陸環球時報旗下的微信官方公眾號「樞密院十號」報導，俄媒報導提到的，就是中國「紅箭」系列反坦克導彈中的最新型號—「紅箭12」。

俄媒報導稱，中國武器製造商正在國際軍火市場中開發新的細分市場，將美國和其他北約成員國同類武器趕下台。「很快，中國將征服世界反坦克武器市場。中國的反坦克導彈已經有許多國家購買，包括伊朗、阿爾及利亞、奈及利亞……」。

報導稱，全球只有少數幾個國家有能力研製第三代反坦克武器。最現代的反坦克導彈標誌之一是採用主動制導設計，具備「即發即棄」能力，可以讓士兵在發射導彈後更快地撤離，避免遭到對手的報復性攻擊。「在現代運動戰中，這一點極為重要」。

報導稱，中國的「紅箭」比美國「標槍」和以色列「長釘」反坦克導彈都更為有效。與北約同類相比，中國「紅箭12」的有效射程更遠—白天可在4公里外命中坦克等移動目標，夜間的攻擊距離也可達到2公里。如此遠的打擊範圍，是由於該導彈的導引頭使用了獨特的抗干擾技術而實現的。

俄媒稱，不同於美國的「標槍」反坦克導彈，「紅箭12」能夠在封閉空間內發射，它先由一個起飛發動機推動，以較小的初速出筒，尾噴燃氣較少；等導彈出筒一定距離後，再啟動主發動機，提速爬升。這種「冷發射」技術意味著它甚至可以從普通公寓發射，更可以方便地進行城市戰。

相比之下，烏軍士兵曾抱怨說，「標槍」反坦克導彈在城市巷戰裡使用時限制非常多，比密閉空間裡發射時的尾焰很可能燒傷自己。

報導還提到，操作員可以選擇「紅箭12」不同的戰鬥模式：直接攻擊或攻頂模式—即所謂的「眼鏡蛇投擲」。借助這種攻擊模式，導彈會從上方以幾乎垂直的角度擊中目標，大多數現代坦克的頂部裝甲是最薄弱的，要製造能保護炮塔上方的坦克，需要數十年的時間，在此期間，中國的紅箭12將一直主宰戰場。

觀察者網，「紅箭12」反坦克系統全重22公斤，一套武器系統可由單兵攜行。中共解放軍西藏軍區微信公眾號2021年7月曾公開該軍區演習照片，其中，「紅箭12」反坦克導彈在列，疑似已列裝中印前線部隊，將在未來中印衝突時對付印度坦克。

導彈 北約 美國

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