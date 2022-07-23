恒大新任行政總裁：與多家債權人在債務重組達基本共識

中國恒大、恒大物業於22日晚間同時發布公告，宣布對恒大物業人民幣134億元存款質押被相關銀行強制執行的事件有初步調查結果，恒大董事會決議要求涉事人物辭任相關職務，其中不乏許家印親信，如前行政總裁夏海鈞。據21世紀經濟報導，新任行政總裁肖恩22日晚間指出，恒大將正視問題、吸取教訓，積極自救化險。並稱已與多家債權人在債務重組方案等達基本共識。

肖恩指出，向社會和市場公布獨立調查的初步結果特別是資金去向，並要求曾經擔任高管的直接責任人離任，是集團化解風險的重要舉措，也是按照香港上市規則和市場慣例對違規行為作出的處理。

肖恩也介紹目前恒大旗下各個業務發展狀況。在境內外債務重組部分，近期，恒大與多家重要境外債權人進行有效交流，在諸多方面特別是債務重組原則、方案框架等達成基本共識。此外，恒大也正就恒大物業的可持續經營與下一步發展，多方接洽潛在合作夥伴。

在地產開發方面，肖恩提及全國保交樓目前復工率達96%，施工人數達成率86%；自去年7月以來，累計完成保交樓任務27.9萬套。他說，雖然部分項目復工復產遇到一定困難，但恒大基本上已經確定這些項目的復工方案。

在恒大汽車業務，肖恩表示「恒馳5」目前收到預售訂單超過3.7萬部。將努力組織整合各類資源，加快加強生產製造，全力保障量產銷售。

肖恩指出，由於內外部多種因素疊加，恒大的經營仍面臨相當大的困難和挑戰，未來將持續推進風險化解，並將吸取教訓、整改反思，以最大的誠意、最足的努力爭取廣大債權人、業主和合作夥伴的理解與支持。

有市場人士認為，從整改措施力度來看，恒大充分表現通過這次的調查和整改，增強市場和監管機構對公司和新管理層的信任和信心的態度，確實具有一定的積極意義。不過關鍵還是要建立穩定有效的管理體系，化解債務風險。