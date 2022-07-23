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陸官方：現職「黨和國家領導人」 都完成陸產疫苗接種

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸官方稱，現職黨和國家領導人都完成國產疫苗接種，圖為中共十九屆一中全會後，中共政治局七常委在北京人民大會堂與媒體見面。（新華社）
大陸官方稱，現職黨和國家領導人都完成國產疫苗接種，圖為中共十九屆一中全會後，中共政治局七常委在北京人民大會堂與媒體見面。（新華社）

中共高層領導人的疫苗接種問題，一直頗為神秘，如今官方揭露，現職的「黨和國家領導人」都已完成大陸國產疫苗接種。

據觀察者網報導，7月23日的大陸國務院聯防聯控機制記者會上，面對媒體提問，衛健委副主任曾益新回應稱，「現職黨和國家領導人都已經完成了新冠疫苗接種，而且都是接種的中國國產疫苗」。他還稱，這個情況充分顯示了中共領導人對新冠疫情防控工作的高度重視，對大陸國產的新冠疫苗的高度信任。

曾益新並表示，大陸3個新冠疫苗被世界衛生組織納入緊急使用清單，有超過100個國家批准使用中國大陸生產的疫苗，其中許多國家把大陸疫苗作為低齡兒童唯一使用的疫苗。

曾益新說，「特別要告訴大家的是，包括土耳其、塞爾維亞、柬埔寨、菲律賓、阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）、沙烏地阿拉伯、約旦、印尼、秘魯、智利等30多個國家領導人都帶頭接種了中國國產疫苗」，這些情況都充分說明了中國大陸疫苗獲得國際社會的廣泛認可。

根據中國大陸的界定，「黨和國家領導人」包含中共中央政治局常委、委員、國務院總理、副總理、全國人大委員長、副委員長、全國政協主席、副主席、國務院總理、副總理等，共有數十位。

中國大陸國產疫苗獲得世衛組織緊急使用清單的，為科興、國藥和康希諾（CanSino）。

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