日本防衛白皮書涉台篇幅翻倍 中共使館：基調負面消極

日本2022年版防衛白皮書，對於台灣、香港、新疆議題有所著墨，對台篇幅甚至是去年的兩倍，力挺意味濃厚。對此中國大陸駐日使館22日午間發表聲明指出，這份文件「基調負面消極」，台灣問題「事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義」，呼籲日方在台灣問題謹言慎行、停止挑釁滋事。

對於日本新版防衛白皮書針對台灣問題部分，中共駐日使館強調，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。中方敦促日方在台灣問題上恪守中日四個政治文件精神和迄今所作承諾，切實謹言慎行，停止挑釁滋事」。

在東海問題上，聲明提到，「日方放任右翼滋事、拉攏域外介入，美夥同日等在南海大肆炫耀武力，才是地區和平穩定最大挑戰。日方應停止為了地緣私利在涉海問題上製造事端、挑撥爭議」。對於中共軍力成長，聲明則解釋，是著眼於維護自身主權、安全和發展利益的正當需要，「中國軍力發展是世界和平力量的壯大」。

聲明最後提到，希望日方深刻汲取歷史教訓，堅持和平發展，在軍事安全領域謹慎行事，多做有利於維護本地區和平穩定的事，而不是走以鄰為壑的歧途。

日本在本月22日通過新版防衛白皮書，針對台灣局勢的篇幅達到10頁，較去年倍增，也將中共與俄羅斯、北韓列為主要安全威脅。

此前大陸外交部已經對此提出嚴正交涉，大陸國防部也早在5月草案公布時就強調，日本對台殖民統治50年，犯下的罪行「罄竹難書」，根本沒有資格對台灣問題「說三道四」。