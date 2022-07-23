快訊

台北羽賽／戴資穎拍落交大學霸許玟琪 明爭第4冠

國內中重症破2萬例！今中重症+171、死亡+53 增5童MIS-C

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連兩日新增確診破4,000例 香港醫管局啟動備用病床

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
圖為香港中環街頭近日景象，市民生活已基本恢復正常，但近期疫情又有升溫跡象。香港中通社
圖為香港中環街頭近日景象，市民生活已基本恢復正常，但近期疫情又有升溫跡象。香港中通社

香港文匯報報導，香港新冠疫情有升溫趨勢，22日新增本土確診4,090例，為連續兩天超過4,000例。香港醫管局表示，由於住院的確診病人連日都超過1,200人，已逼近收容上限，因此將啟動第二階段應對方案，調配人手並逐步啟動備用隔離病床至2,500張。

香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君在22天記者會上表示，目前香港社區有不少隱形傳播，導致確診個案有上升趨勢，每兩周左右「翻一番」（增長一倍）。

香港醫院管理局總行政經理李立業指，至22日已有1,257名確診病人住院，其中新增入院患者177人，因此醫管局已進入抗疫第二階段，會以「分層分治」原則，逐步將隔離病床由目前的1,200張增至2,500張。

香港呼吸系統專科醫生梁子超22日在電台節目訪問中指出，Omicron BA.4或BA.5已在社區擴散，目前病例數雖僅約120例，但按增長速度來看，可能在5至10周內追上當前流行的病毒，屆時香港單日確診可能達到五位數。

梁子超表示，除準備醫院病床等設施，醫管局也應及早規劃醫護和社區人力資源配置。他並建議港府應安排專人到安養院舍採樣，訪客到院舍前也應先進行快測。

梁子超同時提醒家中有年長者的市民應提高警覺，由於家人相互傳染的機會高，因此全家人都應盡快接種疫苗，並盡量避免前往人多聚集的場所和餐廳等高危險場所，更應每日進行快篩，一旦感染就要盡快就醫。

香港 隔離 BA

延伸閱讀

埔里鎮居民認養14條街道 營造無垃圾山城風貌

歷經兩年籌備 香港「大灣區航空」今日首航曼谷

美國會議員促制裁港檢控官 港府：橫蠻霸凌

香港新增4270例確診 連續2天破4000例

相關新聞

南京玄奘寺供奉日大屠殺戰犯 住持被撤換 寺院被封

江蘇南京九華山公園玄奘寺供奉四位參與南京大屠殺的日本戰犯事件，引發輿論公憤，南京市政府已責令封閉玄奘寺並撤換住持，同時懲...

南京玄奘寺供奉日戰犯／玄奘家族後人：玷污玄奘清譽

南京玄奘寺供奉日本戰犯牌位一事，22日引發關注。作為玄奘長兄第47代世孫的洛陽人陳小順22日說，南京玄奘寺做得不對，不僅傷害了民族感情，也玷污了「玄奘」的清譽。河南洛陽市玄奘文化研究會會長董煜焜也認為，這一行為是不可饒恕的罪行。

連兩日新增確診破4,000例 香港醫管局啟動備用病床

據香港文匯報報導，香港新冠疫情有升溫趨勢，22日新增本土確診4,090例，為連續兩天超過4,000例。香港醫管局表示，由...

大陸火星探測器發射兩周年 傳回「火衛一」高清影像

7月23日是大陸火星探測器「天問一號」發射兩周年，央視新聞報導，大陸國家航天局探月與航天工程中心當日發布一張由「天問一號...

香港副局、政助名單 新民黨大贏家、民建聯已8人當官

港府22日公布新一批副局長和政治助理名單，共委任八名副局長和11名政治助理。名單中有四人屬新民黨、三人屬民建聯，使該黨累...

5人躍入官府 香港媒體人有沉也有浮

香港這個周末熱門話題，跟傳媒業中人有關。香港的傳媒業早就公認是「夕陽產業」，香港傳媒業中人幹這行，不是有個人偏好就是踩個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。