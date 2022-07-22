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兩岸是否「必有一戰」？ 陳文茜這麼說

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兩岸終須一戰？ 陳文茜這麼說

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
「TVBS文茜的世界周報」主持人陳文茜。圖／TVBS提供
「TVBS文茜的世界周報」主持人陳文茜。圖／TVBS提供

香港中通社22日報導，台灣的知名媒體人陳文茜22日在香港書展的講座上表示，進入21世紀，人類在為前個世紀所埋下的錯誤一一償還。

陳文茜說，21世紀後，科技越來越發達，甚至衝破國界的障礙，讓來自不同地方的人可以互相對話。然而，也正是從2001年開始，不同的戰爭在全世界遍地開花——阿富汗、伊拉克、敘利亞，乃至現在的烏克蘭。大家似乎都忘了戰爭帶來的痛苦，強權領導者不斷煽動他人，製造緊張對立，鼓動各種衝突。人類重回只會用武力解決問題的野蠻時代。

有讀者提問：現在台海被視為「全世界最危險的區域」，兩岸是否「必有一戰」？陳文茜說，台灣人民都很害怕戰爭發生，現在的領導人蔡英文也怕，她很在乎避免兩岸暴發軍事衝突的可能性。很多主張台獨的綠營政治人物，喊著「台灣意識」，要全力推行「本土主義」，其實是利用這種政治主張來更輕易地贏得選舉，奪取執政權。民進黨只是想坐穩執政黨的椅子，享受權力帶來的無上榮耀。因此民進黨不會宣布「台獨」，很多政客宣稱的「為了台灣不惜一戰」，當然也不值一信。

陳文茜說，兩岸走到現在這般局面，美國在背後的推波助瀾不容忽視。要與中國加強對抗、展現強硬對華立場的時候，美國便會把台灣擺上檯面。無奈的是，台灣無法對美國說不。

陳文茜 戰爭 美國

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