賴清德指蔡總統善意被忽略 國台辦：民進黨遞出毒荊棘

副總統賴清德21日表示，過去六年台灣善意不斷被中國大陸忽略。大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日回應反控，「民進黨遞出的不是希望兩岸關係和平發展的『橄欖枝』，而是導致兩岸關係緊張動蕩的『毒荊棘』。」

朱鳳蓮透過新聞稿抨擊稱，「民進黨上台六年來，大搞政治操弄、勾連外部勢力進行謀獨挑釁，製造兩岸對立對抗，日益把台灣推向危險的深淵。」

對於賴清德認為，總統蔡英文兩度對中國大陸遞出橄欖枝，包括會根據憲法和兩岸條例等與對岸交流，以及「善意不變，承諾不變」等，朱鳳蓮說，「民進黨遞出的不是希望兩岸關係和平發展的『橄欖枝』，而是導致兩岸關係緊張動蕩的『毒荊棘』。」

為何是「毒荊棘」，朱鳳蓮說，「民進黨歪曲抹黑、拒不承認一個中國原則和九二共識，圖謀改變兩岸同屬一中的事實，單方面破壞兩岸共同政治基礎。」

她繼續抨擊，「民進黨叫囂所謂『互不隸屬』，不斷拋出充斥『兩國論』的分裂謬論，操弄『反中仇中』，甚至公開鼓吹戰爭」。

朱鳳蓮還稱，「他們（民進黨）公然篡改歷史，閹割和扭曲「祖國大陸與台灣的歷史連結」，推進「去中國化」，充當外部勢力制華的馬前卒等，一再挑釁滋事，出賣兩岸同胞切身利益和中華民族根本利益」，無視經濟民生、兩岸關係和平發展紅利和阻撓兩岸民間交流合作，「把這些倒行逆施叫作『善意』，完全是自欺欺人」。