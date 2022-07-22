快訊

林志穎駕特斯拉自撞車禍急送長庚救治 弟弟曝最新病況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日批准核廢水排海 陸外交部：不負責任、堅決反對

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
日本福島核廢水透明度與安全性問題備受區域重視，除了太平洋島國外長近日再度發聲外，陸方14日也再次呼籲日方停止強推排放案。圖為福島核一廠核廢水存桶。圖／美聯社
日本福島核廢水透明度與安全性問題備受區域重視，除了太平洋島國外長近日再度發聲外，陸方14日也再次呼籲日方停止強推排放案。圖為福島核一廠核廢水存桶。圖／美聯社

日本原子能規制委員會22日舉行臨時會議，正式批准東京電力公司制定的福島第一核電站核汙染水排海計劃。對此，大陸外交部發言人汪文斌於22日記者會上表示，對日方這種置各方關切於不顧，企圖製造既定事實的做法極其不負責任，陸方對此堅決反對。

汪文斌指出，日方始終對國際社會和日本國內民眾的正當關切和合理訴求置若罔聞令人遺憾，非但沒有同利益攸關方和有關國際機構進行充分有意義的協商，反而一意孤行推進排海管道建設和排海計劃審批工作。陸方對於日方這種置各方關切於不顧，且不負責任地企圖製造既定事實的做法，表示堅決反對。

他強調，福島核汙染水處置關乎全球海洋環境和環太平洋國家的公眾健康，絕不是日本一家的私事。

汪文斌表示，中方再次敦促日方切實履行應盡的國際義務，以科學公開透明安全的方式處置核汙染水，停止強推排海方案，在同利益攸關方和相關國際機構充分協商並達成一致之前，不得擅自啓動核汙染水排海。如果日方執意將自身的私利凌駕於國際公共利益之上，執意要邁出危險的一步，必將為自己不負責任的行為付出代價，留下歷史汙點。

對於日方核汙水問題，大陸外交部十分關注，自去年以來多次針對該議題發言。去年4月，外交部發言人趙立堅便援引國際原子能機構專家、德國海洋科研機構與綠色和平組織等相關專家研究指出，日本核廢水對海洋生態、人類基因都有可能存在危險。

近期，太平洋島國論壇外長會發布文件提及日本向海洋排放核汙染水。外長們重申，日本向海洋排放核汙染水可能會產生跨代際影響，太平洋島國人民對此有重大關切。汪文斌於14日回應，上述文件再次表明這一問題關乎全球海洋環境和相關國家公眾健康，不是日方一家的事。

汪文斌 福島 日本 核電

延伸閱讀

搶搭炎夏日本鰻魚節吃鰻養生風潮 嘉縣府行銷優質鰻魚

日本單日新增確診18.6萬例 創新高

MIT服飾品牌發光 Partmber受邀日本伊勢丹百貨推快閃店

日股回神 進場時機到

相關新聞

拜習通話成真 習近平：望你早日康復

美國總統拜登當地時間20日表示，可望在10天內與中國大陸家主席習近平通話，引發外界關注，接著，由於拜登21日通報確診新冠...

賴清德指蔡總統善意被忽略 國台辦：民進黨遞出毒荊棘

副總統賴清德21日表示，過去六年台灣善意不斷被中國大陸忽略。大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日回應反控，「民進黨遞出的不是希望...

拜習會馬上召開？ 中共官媒：美國過去4個月表現糟糕

美國總統拜登（Joe Biden）日前宣稱中美元首將在10日內再對話，但是大陸外交部對此並未予以證實，而中共官媒環球時報...

日批准核廢水排海 陸外交部：不負責任、堅決反對

日本原子能規制委員會22日舉行臨時會議，正式批准東京電力公司制定的福島第一核電站核汙染水排海計劃。對此，大陸外交部發言人...

拜登新冠確診 習近平22日致電慰問

據央視新聞報導，大陸國家主席習近平7月22日致電美國總統拜登，就拜登感染新冠病毒致以慰問。習近平在慰問電中表示，「得知總...

香港特首：有人利用新聞工作危害國家安全

香港行政長官（特首）李家超今天說，近年社會有些人為達自己的目的或政治利益，利用新聞工作為工具，假借新聞工作之名，從事危害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。