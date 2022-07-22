日批准核廢水排海 陸外交部：不負責任、堅決反對

日本原子能規制委員會22日舉行臨時會議，正式批准東京電力公司制定的福島第一核電站核汙染水排海計劃。對此，大陸外交部發言人汪文斌於22日記者會上表示，對日方這種置各方關切於不顧，企圖製造既定事實的做法極其不負責任，陸方對此堅決反對。

汪文斌指出，日方始終對國際社會和日本國內民眾的正當關切和合理訴求置若罔聞令人遺憾，非但沒有同利益攸關方和有關國際機構進行充分有意義的協商，反而一意孤行推進排海管道建設和排海計劃審批工作。陸方對於日方這種置各方關切於不顧，且不負責任地企圖製造既定事實的做法，表示堅決反對。

他強調，福島核汙染水處置關乎全球海洋環境和環太平洋國家的公眾健康，絕不是日本一家的私事。

汪文斌表示，中方再次敦促日方切實履行應盡的國際義務，以科學公開透明安全的方式處置核汙染水，停止強推排海方案，在同利益攸關方和相關國際機構充分協商並達成一致之前，不得擅自啓動核汙染水排海。如果日方執意將自身的私利凌駕於國際公共利益之上，執意要邁出危險的一步，必將為自己不負責任的行為付出代價，留下歷史汙點。

對於日方核汙水問題，大陸外交部十分關注，自去年以來多次針對該議題發言。去年4月，外交部發言人趙立堅便援引國際原子能機構專家、德國海洋科研機構與綠色和平組織等相關專家研究指出，日本核廢水對海洋生態、人類基因都有可能存在危險。

近期，太平洋島國論壇外長會發布文件提及日本向海洋排放核汙染水。外長們重申，日本向海洋排放核汙染水可能會產生跨代際影響，太平洋島國人民對此有重大關切。汪文斌於14日回應，上述文件再次表明這一問題關乎全球海洋環境和相關國家公眾健康，不是日方一家的事。