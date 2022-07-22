拜習通話成真 習近平：望你早日康復

美國總統拜登當地時間20日表示，可望在10天內與中國大陸家主席習近平通話，引發外界關注，接著，由於拜登21日通報確診新冠肺炎，據央視報導，習近平22日已致電慰問拜登，表示「望你早日康復。」

據央視報導，習近平22日致電拜登，就拜登感染新冠病毒致以慰問。習近平說，得知總統先生（拜登）感染新冠病毒，謹向你表達誠摯的慰問，望你早日康復。

在此之前，拜登剛於當地時間20日說，可望在10天內與習近平通話，並對同黨國會眾院議長波洛西計畫8月訪問台灣，以「軍方目前認為這不是個好主意」進行回應。

對於拜習通話，大陸外交部發言人汪文斌21日表示，「目前沒有可以提供的消息」，但指稱中美兩國元首透過各種形式保持溝通。

不料，由於拜登確診新冠肺炎，拜習二人在另類情況下提前進行了通話。