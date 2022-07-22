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南京回應「玄奘寺供奉日本戰犯牌位」：傷害民族感情一查到底

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
有網友指出南京的玄奘寺供俸日本戰犯的牌位。（圖取自網路）
有網友指出南京的玄奘寺供俸日本戰犯的牌位。（圖取自網路）

南京民族宗教事務局於22日發布消息稱，針對南京玄奘寺供奉日本戰犯牌位一事，將對傷害民族感情一事「一查到底」。

有大陸網友於21日晚間指出，在今年2月於南京玄奘寺遊覽時發現，寺內供奉著日本侵華戰犯的牌位。

隨後，南京民族事務局表示，在21日晚間接到相關舉報後，會同公安等部門連夜趕往現場調查。據初步瞭解，今年2月份，寺方發現相關情況後，已予以糾正。針對上述情況，該局決定對該寺開展整頓。且有關調查與處理狀況將即時公布。

根據網路上流傳的圖片，玄奘寺供奉的牌位名稱分別為，南京大屠殺的主犯田中軍吉、南京大屠殺的主要負責人之一的甲級戰犯松井石根、乙級戰犯谷壽夫，以及丙級戰犯野田毅。

據網路公開訊息，玄奘寺位於南京市玄武區北京東路九華山公園內，為六朝時代建築。1942年日軍在雨花台大報恩寺三藏塔遺址挖到一石函，函內供奉有玄奘大師的頂骨舍利；1943年初，汪偽政府在九華山上建一座磚塔，供奉玄奘大師的頂骨舍利，名為「三藏塔」；2003年，南京市玄武區政府及區建設局在小九華山重修寺廟，即為玄奘寺。

南京發布於22日公告，相關區域民族宗教事務局將針對此事一查到底。圖截取自南京發布
南京發布於22日公告，相關區域民族宗教事務局將針對此事一查到底。圖截取自南京發布

南京大屠殺 日本 玄奘大師

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