南京回應「玄奘寺供奉日本戰犯牌位」：傷害民族感情一查到底

南京民族宗教事務局於22日發布消息稱，針對南京玄奘寺供奉日本戰犯牌位一事，將對傷害民族感情一事「一查到底」。

有大陸網友於21日晚間指出，在今年2月於南京玄奘寺遊覽時發現，寺內供奉著日本侵華戰犯的牌位。

隨後，南京民族事務局表示，在21日晚間接到相關舉報後，會同公安等部門連夜趕往現場調查。據初步瞭解，今年2月份，寺方發現相關情況後，已予以糾正。針對上述情況，該局決定對該寺開展整頓。且有關調查與處理狀況將即時公布。

根據網路上流傳的圖片，玄奘寺供奉的牌位名稱分別為，南京大屠殺的主犯田中軍吉、南京大屠殺的主要負責人之一的甲級戰犯松井石根、乙級戰犯谷壽夫，以及丙級戰犯野田毅。