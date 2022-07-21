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鴻海入股大陸紫光集團案 陸委會：將強化赴陸管理投資

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委邱垂正21日表示，鴻海入股紫光案，經濟部將會動態調整相關規範，強化赴陸投資管理。記者廖士鋒／攝影
陸委會副主委邱垂正21日表示，鴻海入股紫光案，經濟部將會動態調整相關規範，強化赴陸投資管理。記者廖士鋒／攝影

鴻海集團入股大陸紫光集團案，陸委會指出，經濟部後續會依照申請資料辦理，但陸委會提醒，為了避免陸企藉由收購在陸台廠獲取台灣關鍵技術，政府已修正相關辦法，未來會動態調整相關規範，以強化赴陸管理投資、防止高科技產業技術外流。

陸委會副主委邱垂正21日在記者會上就鴻海入股紫光案表示，經濟部投審會已告知鴻海，需要事前經過審查許可，鴻海也已經回應，將依相關規定提出申請，後續經濟部會依照申請資料，在釐清相關事實後，依照相關規定辦理。

邱垂正強調，為了防止我高科技技術產業外流，政府目前基本態度對於赴陸投資或者技術合作案件，依據國家安全發展與產業發展考量，區分禁止類與一般類進行管理，「特定業別項目，像半導體，雖然為列為禁止類，但仍然有高科技技術成分，投審會設有關鍵技術小組機制嚴審把關，重要案件均會提投審會委員會進行專案審查」。

他指出，為了避免陸企藉由收購在陸台廠獲取台灣關鍵技術，經濟部在2022年4月21日也發布修正「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」，將經關鍵技術小組審查通過之轉讓出資視為技術合作，由「事後備查」修正為「事前申請許可」。針對這個鴻海案，他表示，經濟部也會會同相關主管機關，視整體情勢還有產業發展情形，動態滾動修正相關規範，以強化赴陸管理投資、防止高科技產業技術外流。

此前鴻海集團發言人巫俊毅在21日表示，旗下的「工業富聯」是中國大陸上市公司，係透過自有資金以及第三方基金做出入股紫光集團的投資決議，未來重整後的「新紫光」主營IC設計、交換機、路由器以及伺服器，符合鴻海發展所需。

陸委會 邱垂正 鴻海 紫光集團

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