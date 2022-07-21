原中儲糧副總經理徐寶義涉嫌受賄 現已被逮捕

中國儲備糧管理集團有限公司副總經理徐寶義涉嫌受賄等罪名，現已移交檢察機關審查起訴。周四（7月21日）中國最高人民檢察院在其微信公眾號發布了這則短消息，並同時宣布，山西省人民檢察院對徐寶義決定逮捕。該案正在進一步辦理中。

一個月前，徐寶義已被雙開（政治術語，指開除黨籍、開除公職）。6月23日，中央紀律國家監察委員會網站公布消息時寫道，「徐寶義嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、國有公司人員失職等犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理」。徐寶義被監察委立案調查。當時監察委就已宣布，「經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予徐寶義開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送」。

中紀委去年在糧食領域開始整頓

據中國搜狐新聞報導，2021年8月，中紀委國家監委在全國範圍內開展糧食領域腐敗問題專項整治工作，掀起糧食系統反腐風暴，隨後一大批「碩鼠」、「蟻貪」被查，引發社會高度關注。今年6月份，國家糧食和物資儲備局原黨組書記、局長張務鋒等負責糧食的高官紛紛落馬。今年1月23日，監察委網站發布了調查徐寶義的消息。

糧食系統專項整治開始後，中國至少有十多名糧食領域的領導干部被調查，涉及浙江、福建、安徽、遼寧、河北、黑龍江、山西、江蘇、青海等省份。

徐寶義於2014年8月上任中國儲備糧管理總公司副總經理，企業名稱變更後任中國儲備糧管理集團有限公司副總經理。中儲糧集團是涉及國家安全和國民經濟命脈的國有大型重要骨干企業。集團公司成立於2000年5月18日，總部位於北京。

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