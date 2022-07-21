解放軍海軍陸戰隊加速轉型 陸專家：對台海軍事準備

共軍軍媒近期披露其海軍陸戰隊正在加快轉型，朝向「多域、多維、多栖」挺進，對此大陸軍事專家解讀，這是針對台海的軍事態勢做準備。

共軍軍媒「解放軍報」20日在頭版刊登文章，強調共軍的海軍陸戰隊自2017年組建以來，目前正在加快轉型，加快提升作戰能力，努力鍛造一支合成多能、快速反應、全域運用的精兵勁旅。文末另附一段短評，引述中共總書記習近平的談話稱，海軍陸戰隊「在維護國家主權安全和領土完整、維護國家海洋權益、維護國家海外利益方面肩負著重要職責」。

對於這篇頭版文章，北京青年報旗下「政知見」分析，上述文章明確點出共軍海軍陸戰隊的轉型方向和新型戰力目標，即「從水際灘頭到遠海大洋，從平面登陸到立體運用，從兩栖攻堅到跨域合成」。而大陸軍事專家宋忠平認為，海軍陸戰隊的轉型、變革、謀新，不單單拓展了登陸作戰的手段，同時也豐富了登陸作戰時間、地點的選擇，為整個戰局創造更多戰機。這對保護中共海外利益、維護國家領土主權而言，都意義重大。

值得注意的是，報導特別提到共軍海軍陸戰隊在台海局勢的重要性。如引述共軍海軍軍事學術研究所研究員張軍社說法稱「『台獨』分裂勢力氣焰囂張，我們應該增加陸戰隊兵力，提高作戰能力」，此外，宋忠平也表示，「海軍陸戰隊新型戰力的形成，對於解放軍應對台海事態的軍事準備，至關重要」。