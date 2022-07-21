大陸與印尼關係升溫 印尼總統25日赴陸訪問

大陸與印尼關係再升溫，大陸外交部21日宣布，應國家主席習近平邀請，印尼共和國總統佐科．維多多將於7月25日至26日訪華。

大陸外交部發言人汪文斌表示，印尼佐科總統是北京冬奧會後首位訪華的外國元首，中國也是佐科總統疫後首次東亞之行的首站，這充分體現了中印尼兩國對雙方關係的高度重視。訪問期間，習近平主席將同佐科總統舉行會談，李克強總理將會見佐科總統，重點就雙邊關係及重大地區和國際問題深入交換意見。

汪文斌指出，中國和印尼同為發展中大國和新興經濟體代表，共同利益廣泛，合作空間廣闊。近年來，在兩國元首的戰略引領下，雙方確認了建設中印尼命運共同體的大方向，構建了雙邊合作「四輪驅動」的新格局，詮釋了全面戰略夥伴關係的豐富內涵。

中方期待通過佐科總統此訪，進一步深化雙方戰略互信和務實合作，打造新時期發展中大國互利共贏的典範、共同發展的樣板、南南合作的先鋒。

汪文斌表示，印尼今年擔任二十國集團主席國，中方高度讚賞並堅定支持印尼發揮主席國的建設性作用。

中印（尼）關係近年不斷升溫，印尼除拒絕選邊站，今年六月的新加坡香格里拉對話會上，印尼國防部長普拉博沃甚至公開為中國說話，他在香格里拉對話第二場全會「管理多極地區的地緣政治競爭」發言時表示，敦促各國尊重中國作為一個偉大文明國家的正當崛起。在被問及四邊安全對話（Quad）以及美英澳三邊安全夥伴關係（AUKUS）時，普拉博沃表示，「我們認為聯盟不應該威脅到其他國家」。

此外，大陸第一個全系統、全要素、全產業鏈高鐵輸出國外的項目就在印尼的雅萬高鐵，今年六月起已進入鋪軌階段。這條東南亞第一條時速350公里的高鐵全由中國建造。雅萬高鐵全長142.3公里，連接印尼首都雅加達和第四大城市萬隆，建成後，雅加達到萬隆間的旅行時間將由現在的3個多小時縮短至40分鐘。